“Antignano nascosta”, sabato visita guidata nel quartiere

Sabato 28 gennaio visto il grande successo e le numerose richieste si ripeterà l’appuntamento di Agave Racconta che porterà alla scoperta dei tesori nascosti del caratteristico quartiere di Antignano.

“Antignano nascosta” è l’itinerario scelto per trascorrere un piacevole pomeriggio immersi nell’arte accompagnati da una guida autorizzata.

Il percorso si snoda all’interno del quartiere per conoscere la storia e i personaggi di Antignano. In particolare la visita interesserà il castello di Antignano, una fra le costruzioni più antiche della zona, e la splendida e poco conosciuta Chiesa di Santa Teresa.

Seguiremo poi la storia d’amore dei due artisti Raffaello Gambogi e Elin Danielson, del religioso Federigo Ozanam, e del pittore futurista Primo Conti, tra strade e residenze d’epoca.

L’itinerario a piedi durerà approssimativamente 2 ore e il ritrovo sarà alle 15 in piazza Ero Gelli.

Il costo della visita è di 10 € per gli adulti, 5€ per i bambini sopra i 6 anni e gratuito per i bambini sotto i 6 anni.

E’ richiesta la prenotazione: 3395997513; e-mail: [email protected].

