Antignano ricorda i cugini Berni

In occasione delle celebrazioni del 10-11 maggio 1849, l’Associazione Vivi Antignano e Banditella ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Livorno e del Comitato Livornese per la Promozione dei Valori Risorgimentali, un evento commemorativo dei cugini Berni, che si è tenuto vicino alla loro lapide, in piazza Ero Gelli ad Antignano, domenica 14 maggio dalle ore 10,30.

I giovanissimi antignanesi, figli di tre fratelli Berni, tornando verso casa, furono arrestati dai soldati austriaci e trucidati insieme ad altri cinque ribelli il 10 maggio, e seppelliti sommariamente nel lazzaretto di San Jacopo. Si è parlato anche della loro riesumazione e sepoltura avvenuta trenta anni dopo per l’interessamento di Andrea Sgarallino. Intervenute alcune autorità. Interessante intervento di Maria Grazia Fontani che ha descritto la storia, un intervento di Michela Sgarallino, curatrice dell’archivio di famiglia, e una cantata del Coro Garibaldi d’Assalto diretto da Pardo Fornaciari che ha eseguito canti risorgimentali, relativi alla Prima Guerra Mondiale e resistenziali. L’occasione è quella di avere concentrati questi tre momenti storici nella Piazza intitolata al partigiano Ero Gelli, dove da molti decenni sono posizionate due lapidi: una ai cugini Berni e una ai caduti antignanesi della Prima Guerra Mondiale.

