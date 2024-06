Antignano. Un’estate tutta da vivere con il Moletto Summer Fest

Un’estate dedicata ai giovani è quella al Moletto di Antignano dove, insieme ai vari corsi di pesca, di formazione e conoscenza del mare, il Circolo della Pesca ha finanziato un ricco programma di concerti

Un’estate dedicata ai giovani è quella al Moletto di Antignano dove, insieme ai vari corsi di pesca, di formazione e conoscenza del mare, il Circolo della Pesca ha finanziato un ricco programma di concerti che si svolgono da giugno a settembre ogni domenica sera con band tra le più amate dai tanti ragazzi che affollano questo luogo iconico e ogni giovedì del mese di giugno esibizioni delle giovani proposte.

“E’ Giulia che gestisce il bar – dichiara Luigi Del Re presidente del Circolo della Pesca – che ha organizzato il tutto, impegnandosi nella ricerca delle band, pensando ai giovani ma anche ai tanti meno giovani che cercano al Moletto un momento di svago e di rilassatezza. Dai 6 anni in poi tante iniziative quest’estate al Moletto”.

Il progetto ha trovato piena convergenza e collaborazione con l’Associazione Vivi Antignano che da un anno ormai, ha assunto come fondamentale l’impegno di promuovere una comunità attenta e a misura dei giovani che risiedono o frequentano Antignano.

“L’idea – sostiene Daniela Marini presidente dell’Associazione – condivisa e sostenuta anche dal Consiglio di zona numero 5 – è quella di favorire e mettere in rete tutte le competenze, le disponibilità, i talenti che sono tanti sul nostro territorio e fanno un magnifico lavoro, valorizzarle e sostenerle come in questo caso. Si ritiene infatti che la condizione dei giovani, la loro sicurezza e in generale il loro benessere possa migliorare se intorno c’è una comunità che attraverso un processo collettivo, condiviso e solidale crei un contesto favorevole allo sviluppo e alla crescita dei cittadini più giovani. Si comincia con la musica, che sicuramente è un canale di dialogo formidabile”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©