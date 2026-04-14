Antincendio boschivo, al via il corso per nuovi volontari
Un percorso formativo promosso dalla Zona Livornese ANPAS insieme ai formatori del Coordinamento Volontariato Toscano per preparare cittadini pronti a intervenire nella salvaguardia del territorio: lezioni serali, prova pratica finale e numero chiuso per garantire un apprendimento efficace e operativo
Formazione teorica e pratica per entrare a far parte della squadra impegnata nella prevenzione e nello spegnimento dei roghi sul territorio: appuntamenti a maggio con lezioni serali e prova finale sul campo. Posti limitati e iscrizioni già aperte per chi vuole mettersi al servizio della comunità.
data-start=”362″ data-end=”644″>La Zona Livornese ANPAS, di cui fa parte la Pubblica Assistenza Collesalvetti, in collaborazione con i formatori del CVT (Coordinamento Volontariato Toscano), annuncia l’apertura delle iscrizioni al corso di formazione dedicato ai futuri operatori dell’Antincendio Boschivo.
Il percorso è finalizzato all’acquisizione delle competenze tecniche e delle nozioni di sicurezza indispensabili per operare attivamente nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, un servizio fondamentale per la tutela del territorio.
Il programma si articola in quattro lezioni teoriche serali e una giornata conclusiva pratica:
- 4, 6, 11 e 13 maggio: lezioni teoriche dalle 21 alle 23
- 23 maggio: esercitazione e test finale
Le attività si svolgeranno presso la Pubblica Assistenza Rosignano ODV e saranno raggiunte con i mezzi dell’associazione.
Il corso è aperto a tutti coloro che intendono intraprendere un percorso di volontariato nell’ambito AIB. I posti disponibili sono limitati, per garantire la qualità della formazione pratica.
“Difendere il bosco significa difendere il nostro futuro. Entra a far parte della squadra AIB della Zona Livornese”.
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