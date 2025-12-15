AperiLis, da Wonder aperitivo inclusivo nella lingua dei segni

L’iniziativa si terrà martedì 17 dicembre alle ore 18.00 da Wonder, in scali del Monte Pio 7

Livorno si prepara ad accogliere AperiLIS, un evento speciale all’insegna dell’inclusione, della condivisione e della cultura della Lingua dei Segni Italiana (LIS). L’iniziativa si terrà martedì 17 dicembre alle ore 18.00 da Wonder, in scali del Monte Pio 7. AperiLIS è un aperitivo in Lingua dei Segni Italiana organizzato da Comunico ed ENS, in collaborazione con l’Associazione Capire un’H, con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro accessibile e aperto a tutti, dove persone sorde e udenti possano comunicare, conoscersi e condividere un momento conviviale senza barriere. L’occasione sarà anche particolarmente significativa: durante la serata verranno festeggiati gli atleti toscani recentemente rientrati dalle Deaflympics di Tokyo 2025, un importante appuntamento sportivo internazionale dedicato agli atleti sordi. Un momento di riconoscimento e celebrazione per il loro impegno, i risultati ottenuti e il valore che rappresentano per l’intera comunità. L’evento si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione e promozione dell’accessibilità con il sostegno di realtà istituzionali e associative del territorio, tra cui la Sezione Provinciale ENS di Livorno, l’Azienda USL Toscana nord ovest, la Regione Toscana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le disabilità.

