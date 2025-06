AperiLIS da Wonder in Venezia

L’acronimo LIS significa Lingua dei Segni Italiana, ovvero il linguaggio visivo-gestuale utilizzato dalla comunità sorda italiana per comunicare. Non è semplicemente un’abbreviazione dell’italiano, ma una vera lingua con regole grammaticali, sintattiche e lessicali proprie. E grazie a questo modo di comunicare, l’associazione di promozione sociale Comunico di Livorno, in collaborazione con Capire un’H, organizza un… AperLIS, un aperitivo dove il gusto del buon bere e dello stare insieme si uniranno alla lingua dei segni. L’appuntamento è fissato per venerdì 13 giugno alle ore 18.30 in un locale che fa del valore dell’inclusione (oltre che del buon cibo e del buon bere) la sua pietra miliare: il ristorante pizzeria Wonder sugli Scali del Monte, 7 nel cuore del quartiere Venezia. Per maggiori informazioni si può mandare una mail a [email protected].

