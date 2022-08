AperiOpera incontra “Le donne di Pietro Mascagni”

Il baritono belga Aran Matsuda

Durante l’incontro, lunedì 29 agosto alle 19,30 in Fortezza Vecchia, l’autrice si racconterà attraverso aneddoti e ricordi e alcuni brani tratti dal suo romanzo saranno letti da Claudia Pavoletti e celebri arie tratte da capolavori quali Lodoletta e Cavalleria rusticana verranno eseguite dal baritono belga Aran Matsuda

Lunedì 29 agosto alle 19,30 nella suggestiva cornice della Fortezza Vecchia, il Mascagni Festival, in collaborazione con AperiOpera, presenta in prima nazionale il libro “Le donne di Pietro Mascagni”, una biografia, un saggio, un romanzo familiare scritto dalla pronipote Francesca Albertini Petroni ed edito da Curci. Durante l’incontro l’autrice, intervistata da Paolo Noseda, responsabile dei rapporti internazionali del Mascagni Festival, si racconterà attraverso aneddoti e ricordi; alcuni brani tratti dal suo romanzo saranno letti da Claudia Pavoletti e celebri arie tratte da capolavori quali Lodoletta e Cavalleria rusticana verranno eseguite dal baritono belga Aran Matsuda, accompagnato al pianoforte dal Maestro Gianni Cigna. L’accesso agli eventi di AperiOpera in Fortezza è gratuito, con possibilità di aperitivo a 5 euro, presso il bar della Fortezza. La Stagione di concerti è curata dalla Presidente dell’Associazione Isabeau e patrocinata da So.Ve. Car srl, Menicagli Pianoforti, Scuola di Musica “Clara Schumann” e Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. E’ attiva la pagina FB di AperiOpera in Fortezza per le ulteriori informazioni.

