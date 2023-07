Aperitivo al tramonto con i The Spoons

I The Spøöns sono una band rock con un sound energico e coinvolgente, che sapranno sicuramente creare l'atmosfera giusta per una serata indimenticabile al Baretto dell'Accademia

Aperitivo al tramonto rock. Che splendida idea! L'aperitivo al tramonto al Baretto dell'Accademia con musica rock dei The Spoons sembra un evento perfetto per godersi una serata divertente e rilassante. Il Baretto dell'Accademia è un luogo incantevole situato in una posizione panoramica, perfetto per ammirare il tramonto mentre ci si rilassa con un drink e dell'ottima musica. Ricorda di controllare le informazioni relative all'evento, come data, orario sulla loro pagina instagram @thespoonsmusic. Assicurati di invitare i tuoi amici e condividere l'esperienza di questo aperitivo al tramonto con la musica dei The Spøöns, perché sarà sicuramente un momento memorabile.

