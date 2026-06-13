Aperitivo di beneficenza per Associazione Felix

Domenica 14 dalle 18,30 Associazione Felix aspetta tutti i miciofili di Livorno, e non solo, per un aperitivo di beneficenza a sostegno delle crescenti spese veterinarie

Domenica 14 dalle 18,30 Associazione Felix aspetta tutti i miciofili di Livorno, e non solo, per un aperitivo di beneficenza a sostegno delle crescenti spese veterinarie.

Protagonisti dell’evento, a titolo totalmente volontario, saranno: la professoressa Giada Marzocchi con le sue “letture feline”. Interventi musicali di Stefania Casu al pianoforte, Sabrina Ghiringhelli alla voce, Michele Gargiulo alla chitarra, e Fabio Fantozzi al basso. Il tutto si svolgerà all’Artemis Books and Coffee (Scali Monte Pio 21), che ringraziamo infinitamente dell’ospitalità.

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