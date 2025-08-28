Aperitivo Editoriale in Fortezza Nuova

Dopo il primo evento di quest’estate, con ospite il fotografo danese Mads Holm, giovedì 5 settembre a partire dalle ore 18.00 l’appuntamento sarà con l’ “Aperitivo Editoriale x Origini Edizioni”

Nella suggestiva cornice della Sala del Forno, torna l’appuntamento con il Forno Project, iniziativa nata dalla sinergia tra la Fortezza Nuova e la Galleria Fidanda, che cura ed anima lo spazio con un programma dedicato all’arte contemporanea e alla ricerca visiva. Dopo il primo evento di quest’estate, con ospite il fotografo danese Mads Holm, giovedì 5 settembre a partire dalle ore 18.00 l’appuntamento sarà con l’ “Aperitivo Editoriale x Origini Edizioni”. L’incontro sarà l’occasione per conoscere da vicino i partecipanti della masterclass “The Artist Photobook: The Making Of”, che condivideranno liberamente con il pubblico il percorso creativo e le esperienze vissute nella realizzazione del proprio libro d’artista fotografico. I lavori, sviluppati all’interno di Origini Atelier, saranno mostrati per la prima volta in un momento di dialogo aperto, pensato per far emergere non solo l’opera finale, ma anche le riflessioni, i dubbi e le scoperte che hanno accompagnato ogni artista lungo il cammino editoriale. Protagonisti della serata saranno gli artisti Gin Rimmington Jones, Hélène Hermans, Jacqueline Cherfils, JJ Barrett, Maj Manczak, Martin Kemper, Nicolas Delaroche e Reed Mattison, che racconteranno in prima persona il loro processo di lavoro. A dialogare con loro ci sarà il team editoriale di Origini Edizioni e la co-direttrice di Forno Project, rappresentato da Matilde Vittoria Laricchia, Ilias Georgiadis, Eugenia Koval e Sara Poli. L’iniziativa, che è promossa da Forno Project e Galleria Fidanda, con il patrocinio del Comune di Livorno, unisce editoria, fotografia e ricerca artistica, in una cornice suggestiva come quella della Fortezza Nuova.

