Aperitivo Editoriale in Fortezza Nuova

La Fortezza Nuova si prepara ad accogliere un nuovo evento culturale che intreccia arte, editoria e riflessione contemporanea. Il 28 giugno, alle 18, nella suggestiva cornice della Sala del Forno, torna l’appuntamento con il Forno Project, una nuova iniziativa nata dalla sinergia tra la Fortezza Nuova e la Galleria Fidanda, che curerà e animerà lo spazio con un programma dedicato all’arte contemporanea e alla ricerca visiva.

Si partirà con un Aperitivo Editoriale, il primo di un ciclo di incontri dedicati all’editoria indipendente e alla fotografia d’autore, che debutta con HRTLND, il primo libro del fotografo danese Mads Holm (Copenaghen, 1990).

HRTLND è molto più di un libro fotografico: è un’indagine visiva lunga dieci anni, che attraversa l’Europa e il Nord America per restituire un ritratto spietato e poetico della nostra epoca. Proteste, infrastrutture militari, periferie urbane, tecnologie invasive: tutto si fonde in un paesaggio visivo carico di tensione, dove l’ordinario si fa inquietante, e la libertà si misura con i meccanismi del controllo e della sorveglianza. Le immagini di Holm ci conducono in uno spazio “iperreale”, dove ogni scena sembra appartenere tanto al presente quanto a una distopia prossima.

Il talk sarà moderato da Sara Bernhardt Poli, e rappresenterà un’occasione unica per riflettere, attraverso lo sguardo dell’autore, sulle trasformazioni sociali, politiche e ambientali del nostro tempo.

Holm, che si è formato alla Royal Academy of Arts dell’Aia, alla Glasgow School of Art e all’ICP di New York, ha esposto le sue opere in tutta Europa, e con HRTLND è stato finalista ai prestigiosi MACK First Book Award e Kassel Dummy Award.

Il volume è pubblicato da Disko Bay, casa editrice indipendente di Copenaghen, fondata nel 2018 e specializzata in libri fotografici contemporanei. Il suo approccio curato, sperimentale e attento alle questioni del presente ha reso Disko Bay uno dei nomi più interessanti dell’editoria fotografica europea.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

