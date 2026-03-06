Aperta in Provincia la mostra contro la violenza sulle donne

In mostra, fino al 13 marzo, 13 tavole pittoriche dedicate alla memoria di Cristina Cerrai, a lungo consigliera provinciale di parità, realizzate dall’artista livornese Fabio Leonardi che raffigurano figure femminili accompagnate da messaggi motivazionali contro la violenza di genere

Sarà visitabile dal 6 al 13 marzo, in Provincia , la mostra itinerante dal titolo “Perché la Giornata contro la violenza sulle donne è tutti i giorni”. Allestita nell’atrio di Palazzo Granducale, nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la mostra espone 13 tavole pittoriche realizzate dall’artista livornese Fabio Leonardi, che raffigurano figure femminili accompagnate da messaggi motivazionali contro la violenza di genere. All’inaugurazione sono intervenute la vice presidente della Provincia, Eleonora Agostinelli e la consigliera provinciale di parità, Maria Grazia Dainelli. “Nel 2024, in Italia, una donna su tre ha dichiarato di aver subito una qualche forma di violenza fisica o psicologica nel corso della vita”, ha ricordato Agostinelli aggiungendo che secondo i dati del Ministero dell’Interno, oltre 100 donne vengono uccise ogni anno e nel 90% dei casi il femminicidio avviene tra le mura domestiche. “Oggi più che mai non basta più l’indignazione – ha aggiunto – ma deve passare chiaro il messaggio che dobbiamo contrastare la cultura della violenza educando fin da piccoli al rispetto reciproco, al riconoscimento della dignità, delle capacità e diritti di ogni persona”. La mostra è arricchita dalla riproduzione lavoro che l’artista Leonardi ha dedicato alla memoria di Cristina Cerrai, a lungo consigliera provinciale di parità, che in tale veste aveva promosso la realizzazione di un calendario proprio con i disegni delle tavole esposte. “Le immagini spesso veicolano i messaggi meglio di tante parole – ha detto la consigliera Dainelli – l’arte e la cultura, sono gli unici strumenti che abbiamo per sviluppare nei giovani l’intelligenza emotiva, l’emozione, il senso del bello e anche la capacità critica e la consapevolezza. In particolare in questo momento storico, in cui prevalgono la cultura del non rispetto e modelli inquietanti di arroganza e prepotenza”.

Dainelli ha poi sottolineato che proprio in questi giorni stato presentato un decreto, a firma della premier Meloni e della ministra Roccella, che abolisce la figura delle consigliere di parità.

“Tagliare questa figura e centralizzare le problematiche legate alle discriminazioni sul lavoro, significa semplicemente tagliare la voce delle donne. Tagliare le referenti territoriali vuol dire tagliare ogni possibilità di rete e soprattutto tagliare la possibilità di sensibilizzazione sul tema della parità di genere”.

La mostra, coordinata dalla Prefettura in collaborazione con INAIL, Provincia, Consigliera di Parità e Comune di Livorno, sarà visitabile negli orari di apertura degli uffici: il lunedi, mercoledi e venerdi, dalle ore 9 alle ore 13, il martedi e giovedi dalle ore 9 alle 17.

Condividi:

Riproduzione riservata ©