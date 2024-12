Aperte da oggi le prenotazioni per visitare la Sala della Mescita alle Terme del Corallo

Foto di un affresco della Sala della Mescita tratta dalla pagina Fb del sindaco Salvetti

Il sito a cui collegarsi per la prenotazione libera e gratuita è eventi.visit-livorno.it. Inoltre sempre da oggi e sempre sul sito eventi.visit-livorno.it è possibile effettuare l'acquisto del pacchetto “Natale ai Musei” (che comprende la visita guidata prioritaria alla Sala della Mescita)

Da oggi nel sito Visit Livorno è possibile effettuare l’acquisto del pacchetto (clicca qui), valido dall’8 dicembre al 12 gennaio 2025, “Natale ai Musei” (ingresso al Museo della Città riallestito; visita guidata prioritaria alla Sala della Mescita restaurata all’interno delle Terme del Corallo; ingresso alla sezione dedicata all’Arte Contemporanea nel Museo della Città; ingresso al Museo Fattori; ingresso prioritario all’esposizione su Osvaldo Peruzzi presso la Fondazione Livorno) oppure fare soltanto la prenotazione libera e gratuita per la visita (dall’8 dicembre) alle Terme. Come detto sul portale Visit Livorno si può anche solo prenotare una visita senza guida (libera) e gratuita alle Terme del Corallo. Ricordiamo che il sito Visit Livorno è in versione bilingue italiano/inglese. https://www.visit-livorno.it/.

Le visite alle terme saranno effettuate nel fine settimana fino al 12 gennaio; alla mostra di Peruzzi fino a fine febbraio. Il pacchetto si può acquistare (in contante o con carta) oppure è possibile semplicemente prenotare la visita anche alle biglietterie dei rispettivi musei.

