Aperto il corso per diventare guardia ecozoofila Oipa

Il corso, della durata di circa tre mesi, è rivolto a persone maggiorenni, motivate, amanti degli animali, serie e disponibili, che condividano gli scopi dell’associazione e abbiano tempo da dedicare al benessere degli animali

Anche quest’anno le Guardie zoofile Oipa odv, sede di Livorno, organizzano un corso di formazione per Guardie Particolari Giurate addette alla vigilanza eco-zoofila.

Le guardie volontarie rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, di polizia amministrativa e, nei casi previsti dalle normative, anche quella di polizia giudiziaria. Operano sia di propria iniziativa che in collaborazione con le altre forze dell’ordine.

L’attività viene svolta a titolo gratuito, senza alcun rimborso spese e senza costituire rapporto di lavoro. Le Guardie Ecozoofile hanno compiti di prevenzione e repressione delle infrazioni relative alla protezione degli animali e del patrimonio zootecnico.

Il corso, della durata di circa tre mesi, è rivolto a persone maggiorenni, motivate, amanti degli animali, serie e disponibili, che condividano gli scopi dell’associazione e abbiano tempo da dedicare al benessere degli animali. Le lezioni si terranno online, permettendo così di seguire la formazione nei momenti più favorevoli.

L’inizio è ormai imminente, per questo gli organizzatori invitano gli interessati a contattare il Nucleo Oipa di Livorno il prima possibile: una volta avviato, infatti, non sarà più possibile iscriversi.

Info e contatti

Sede del Nucleo Guardie Ecozoofile (Gez) Oipa Livorno:

data-end=”1490″ />Viale Ippolito Nievo 38, piano primo

Mercoledì ore 10-12

Venerdì ore 16-18

Email: [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©