Giornate Fai, apertura straordinaria della Camera di Commercio

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, in collaborazione con la Delegazione FAI di Livorno, annuncia l'apertura straordinaria della propria sede presso lo storico Palazzo della Dogana, in occasione della XV edizione delle Giornate FAI d'Autunno

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, in collaborazione con la Delegazione FAI di Livorno, annuncia l’apertura straordinaria della propria sede presso lo storico Palazzo della Dogana, in occasione della XV edizione delle Giornate FAI d’Autunno. All’interno del grande evento nazionale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, l’apertura al pubblico della sede della Camera di Commercio si svolgerà nella giornata di domenica 11 ottobre. L’apertura seguirà un orario continuato, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, con l’ultimo ingresso consentito per i visitatori alle ore 17:00. Le visite, curate dai Volontari FAI della Delegazione di Livorno, sono gratuite, aperte a tutti e non è richiesta la prenotazione; saranno organizzate per gruppi di circa 35 persone con partenze ogni 20 minuti circa, ingresso da Piazza del Municipio 48.

La Camera della Maremma e del Tirreno ha deciso di aprire le porte dell’ala storica della propria sede ai visitatori, nell’ambito del percorso intrapreso di valorizzazione dell’importassimo patrimonio dell’ente e l’evento è reso possibile grazie all’impegno della Delegazione FAI di Livorno e dei suoi volontari.

Si tratta di un’occasione davvero unica per visitare il palazzo di particolare interesse storico ed artistico, dove attualmente ha sede la Camera di Commercio. Infatti, il Palazzo della Dogana, ubicato nel cuore storico della città ed uno dei più antichi di Livorno, venne progettato nel 1646 dall’architetto Annibale Cecchi di Pistoia per volontà di Ferdinando II dei Medici ed è nato originariamente per tutelare i traffici mercantili. Sotto il loggiato seicentesco, da cui partirà la visita, nel 1749, si tenne la prima estrazione ufficiale del gioco del lotto cittadino. L’attuale ‘Sala Elba’’ al piano terra nel Settecento era la Stanza dei pubblici pagamenti, detta anche Stanza dei cassieri: qui operavano scrivani, camerlenghi, massai e garzoni che si occupavano del cambio delle valute e favorivano le contrattazioni commerciali. Sarà poi possibile visitare al secondo piano le sale istituzionali impreziosite dai capolavori di Plinio Nomellini e Angiolo Tommasi. Di particolare interesse i preziosi volumi storici esposti, come la rara edizione livornese dell’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert e il Gazzettiere Americano. In esclusiva gli iscritti FAI come appendice al termine del giro potranno visitare l’archivio storico e la biblioteca dell’ente.

A Livorno nelle Giornate Fai d’Autunno, oltre alla Camera di Commercio, è possibile visitare anche la Palazzina Zalum in Viale Italia.

A questo link le informazioni sulla visita:

https://fondoambiente.it/luoghi/palazzo-della-camera-di-commercio-di-livorno?gfa

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