Apertura straordinaria di casa natale Amedeo Modigliani

Via della Barriera Maremmana 2, oggi via Roma, 38: 12 luglio 1884, fa caldo, Eugenie ha le doglie è adagiata sul tavolo di cucina in marmo nero, Flaminio la sventaglia e allontana le zanzare, che vengono dal giardino. Suonano alla porta, ma non è la levatrice è l’ufficiale giudiziario con una borsa in cuoio, un registro in mano, è venuto a pignorare i beni della famiglia Modigliani, dopo il fallimento dell’impresa Modigliani in Sardegna. Eugenie è in imbarazzo, ricorderà questo evento lieto e drammatico: Dedo est nésous une mauvaise étoile, scriverà sul diario di famiglia un anno dopo. Nasceva così uno degli artisti più rappresentativi del 900, quello che, meglio ha indagato nella psicologia umana, fondendo classicità e modernità. Della palazzina ottocentesca di via della Barriera maremmana è rimasto il piano nobile, allestito come museo, caratterizzato da una serie di salotti, studioli e la famosa cucina. Una vera capsula del tempo, grazie ai proprietari che si sono impegnati a preservarla senza cedere alle mode o alla tecnologia. Varcando la soglia di casa siamo immersi nelle atmosfere retrò dell’Italia post unitaria. Grazie ad una serie di foto e documenti possiamo ripercorrere la storia della Livorno ebraica, dei Modigliani e delle fasi più importanti nella vita dell’artista. Molto interessante la raccolta di Omaggi a Modigliani da parte di importanti artisti contemporanei.

La visita, in programma sabato 12 luglio ore 18, sarà accompagnata da un brindisi. Costo speciale 10 euro a persona. Necessaria la prenotazione al 3398560212 o a [email protected].

