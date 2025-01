“Appesi a un filo” al Teatro Enzina Conte il nuovo lavoro di Luca Dieci

Dopo il successo de “La sposa sono io“, della scorsa stagione teatrale torna al teatro Enzina Conte del Vertigo di via del Pallone 2 sabato 18 gennaio ore 21 con replica domenica 19 gennaio ore 17 la compagnia La Tartaruga di Pisa con il nuovo lavoro di Luca Dieci: “Appesi a un filo”.

La vecchia foto di famiglia incorniciata sopra il caminetto e appesa lì per anni, con quei volti

sorridenti, forse irriconoscibili ma in qualche modo rassicuranti, a un tratto cade e genera il

caos.

È la vita.

Che ci riservi sorprese più o meno gradite, lo sappiamo. Quello che la rispettabile famiglia di

Elena Alberti Ferrari, famosa scrittrice di libri motivazionali, invece non sa è che la sorpresa

più grande porterà con sé un’onda di emozioni sopite, mitigate o spente, che spazzerà via

ogni equilibrio. Elena e i suoi tre figli, una famiglia apparentemente perfetta in cui odio e

amore vanno a braccetto come due vecchie zitelle, quasi fossero appesi a un filo, oscillano

alla ricerca di una nuova stabilità.

È così che l’equivoco, il dissapore e la rabbia si mescolano al sarcasmo, al risentimento e,

perché no, all’amore. Da questo aggrovigliato mondo familiare nasce una divertente

commedia che gli incontri e gli scontri dei personaggi renderanno brillante e amara come la

vita.

Le 48 ore più importanti della storia della famiglia Ferrari sono un susseguirsi di confessioni,

segreti svelati, rabbiose recriminazioni, grida, lacrime, risate… perché tutte le famiglie sono

impreparate alle emozioni, disordinate, distanti, ma indissolubilmente strette in rapporti

tossici e spesso bellissimi.

Per incorniciare questo racconto di famiglia sono importanti la scena, i colori e la musica.

La regia è di Luca Dieci, livornese, cantante, attore, drammaturgo, che interpreta Lapo Aurelio Ferrari in scena con lui (in ordine di apparizione) Elena Alberti Ferrari – Rossana Tosini, Barbara De Filippi – Chiara Biso, Allegra Ferrari – Chiara Marchi, L’infermiera Annie – Rossella Gagliardi, Amedeo Ferrari – Alessandro Bargagna, Leon Duval – Paolo Silvestri, Ilaria – Monica Bargagna, Elio – Michele Pingitore e nel ruolo della “Sorte” Clizia Mencaraglia voci fuori campo Clizia Mencaraglia, Alessandro Bargagna e con Pietro Vasarelli nel ruolo di Lapo bambino.

Editing Barbara Goti, assistente alla regia Alessandro Bargagna. Scenografie Michele Pingitore

Rossana Tosini. Costumi Rossana Tosini, luci e fonica Alessio Lorenzini

Per prenotazioni 0586-210120 (anche con segreteria telefonica)

