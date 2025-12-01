Appesi a un filo al Vertigo

Dopo il successo della scorsa stagione torna venerdì 5 dicembre alle 21,00 al teatro Enzina Conte del Vertigo “Appesi a un filo”. Scritta da Luca Dieci la commedia inizia con la vecchia foto di famiglia incorniciata sopra il caminetto e appesa lì per anni, con quei volti sorridenti, forse irriconoscibili ma in qualche modo rassicuranti, che a un tratto cade e genera il caos. Che la vita ci riservi sorprese più o meno gradite, lo sappiamo. Quello che la rispettabile famiglia di Elena Alberti Ferrari, famosa scrittrice di libri motivazionali, invece non sa è che la sorpresa più grande porterà con sé un’onda di emozioni sopite, mitigate o spente, che spazzerà via ogni equilibrio. Elena e i suoi tre figli, una famiglia apparentemente perfetta in cui odio e amore vanno a braccetto come due vecchie zitelle, quasi fossero appesi a un filo, oscillano alla ricerca di una nuova stabilità. È così che l’equivoco, il dissapore e la rabbia si mescolano al sarcasmo, al risentimento e, perché no, all’amore. Da questo aggrovigliato mondo familiare nasce una divertente commedia che gli incontri e gli scontri dei personaggi renderanno brillante e amara come la vita. Le 48 ore più importanti della storia della famiglia Ferrari sono un susseguirsi di confessioni, segreti svelati, rabbiose recriminazioni, grida, lacrime, risate… perché tutte le famiglie sono impreparate alle emozioni, disordinate, distanti, ma indissolubilmente strette in rapporti tossici e spesso bellissimi. Per incorniciare questo racconto di famiglia sono importanti la scena, i colori e la musica.

La regia è di Luca Dieci, livornese, cantante, attore, drammaturgo, che interpreta Lapo Aurelio Ferrari in scena con lui (in ordine di apparizione) Elena Alberti Ferrari – Rossana Tosini,

Barbara De Filippi – Chiara Biso, Allegra Ferrari – Chiara Marchi, L’infermiera Annie – Rossella Gagliardi, Amedeo Ferrari – Alessandro Bargagna, Leon Duval – Paolo Silvestri, Ilaria – Monica Bargagna, Elio – Michele Pingitore e nel ruolo della “Sorte” Clizia Mencaraglia

voci fuori campo Clizia Mencaraglia, Alessandro Bargagna e con Pietro Vasarelli nel ruolo di Lapo bambino..

editing Barbara Goti, assistente alla regia Alessandro Bargagna. Scenografie Michele Pingitore

Rossana Tosini. Costumi Rossana Tosini, luci e fonica Alessio Lorenzini

Per prenotazioni 0586210120 (anche con segreteria telefonica) oppure con messaggio whatsapp 3805842291. Biglietto 12,00 € ridotto 7,00€ per gli allievi della scuola di arti sceniche.

