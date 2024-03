Applaudite le musiche di Rolfini per l’Associazione Ippogrifo

Martedì 12 marzo alle 16.30 presso il Centro Donna del Comune di Livorno, si è tenuto il concerto in forma narrata dal titolo “Il segreto di Aisha”, che ha trattato il drammatico tema della violenza sulle donne. Lo spettacolo è stato organizzato dall’Associazione Ippogrifo che dal 1987, avvalendosi di professionisti, opera sul territorio livornese affrontando questa spinosa piaga sociale sotto vari aspetti, da quelli materiali a quelli psicologici e sanitari. Gli artisti protagonisti, tutti ferraresi, sono stati: il pianista e compositore Antonio Rolfini, il violoncellista Simone Montanari, mentre la voce narrante era quella di Roberto Gamberoni. Le musiche e il racconto sono stati interamente creati dal Maestro Antonio Rolfini, che si è presentato nella duplice veste di compositore e pianista. L’alternanza dei brani musicali (sia per pianoforte solo che in duo con il violoncello) con i momenti recitati, hanno rappresentato una formula efficace, che ha catturato il pubblico presente.

Il Segreto di Aisha è l’ultimo di tanti lavori scritti e composti dal Maestro Rolfini, che dopo le rappresentazioni alla Sala Dante della Spezia, a Casa Romei di Ferrara, al Teatro De Micheli di Copparo e all’Auditoriun San Nicolò di Chioggia, può archiviare un altro successo. Gli artisti hanno espresso ampiamente la loro espressività, la quale è stata accolta molto positivamente, i lunghi e scroscianti applausi del pubblico lo hanno ampiamente sottolineato. Lo spettacolo, ad ingresso libero, ha voluto rappresentare un importante messaggio di sensibilizzazione per la cittadinanza livornese e, al termine del concerto, la vicesindaca Libera Camici è intervenuta ringraziando sia gli artisti, sia l’Associazione Ippogrifo per l’encomiabile lavoro quotidianamente svolto sul territorio livornese.

