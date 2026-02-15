Applausi e successi per Our Contemporary Ballet di Livorno

Sabato 14 febbraio scorso Our Contemporary Ballet ha debuttato con la nuova composizione coreografica dal titolo "Work of time" di Elena Turchi con un organico completamente rinnovato di ballerini a Torino in occasione del Gala" Oltre il Sipario "

Applausi e successi per Our Contemporary Ballet di Livorno. Realtà di danza livornese che si è affermata nel tempo e che sotto la direzione artistica di Elena Turchi si pone come opportunità per giovani talenti emergenti della danza. È un progetto artistico che vuole porsi come un ponte tra la scuola amatoriale e il professionismo. Essendo Elena Turchi anche direttrice della Scuola di danza Eden di Livorno molti dei ragazzi che sono coinvolti nel progetto sono frutto di una formazione costante da parte di uno Staff qualificato e attento della stessa scuola che prepara i ragazzi ogni giorno alla versatilità e al mondo coreutico in generale.

Sabato 14 febbraio scorso Our Contemporary Ballet ha debuttato con la nuova composizione coreografica dal titolo “Work of time” di Elena Turchi con un organico completamente rinnovato di ballerini a Torino in occasione del Gala” Oltre il Sipario “che sarà uno spettacolo itinerante grazie alla collaborazione di tre compagnie emergenti italiane: Gruppo Danza Torino (coreografie Davide Stacchini direzione artistica Katia Tromboni, Kseij Dance Company ( coreografie e direzione artistica Alekseij Canepa) , Our Contemporary Ballet ( coreografie e direzione artistica Elena Turchi)

I ballerini Our Contemporary Ballet per la produzione 2025-2026 sono:

Aurora Padella

Greta Freschi

Nicole Titone

Diletta De Spirito

Giulia Ghelarducci

Thomas Zocchi

Matteo Bertini

Gabriele Di Grande

Prossimi appuntamenti Oltre il Sipario:

– 12 aprile ( spettacolo pomeridiano e serale) Teatro Salesiani di Livorno

– 26 aprile Teatro Stradanuova Genova

