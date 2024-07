“Approdo a San Jacopo” tradizionale festa per salutare l’arrivo dei pellegrini

Sabato 6 luglio torna “Approdo a San Jacopo” tradizionale festa per salutare l’arrivo dei pellegrini con musica, danze, arti e mestieri.

Alle ore 19 sarà celebrata una Santa Messa nella chiesa di San Jacopo in Acquaviva alla quale seguiranno canti gregoriani e il significativo rito comunitario di consegna delle Credenziali per chi parte per Santiago e per tutti gli altri cammini. Le credenziali potranno essere richieste sabato stesso, ma sarà possibile prenotarle preventivamente al numero 348 3326624.

La serata proseguirà alle 21.30 con una rievocazione storica che ripercorrerà il ritorno da Santiago de Compostela di due pellegrini, Tebaldo e Mediovillano con la reliquia di San Giacomo. La voce narrante sarà quella di Michele Crestacci. Il racconto sarà accompagnato da una rappresentazione scenica con l’approdo di una barca a remi con a bordo la reliquia, mentre sullo sfondo una scia di imbarcazioni darà vita alla luminaria in mare. Il racconto sarà inframmezzato da balli medievali in costume.

La manifestazione vedrà inoltre l’allestimento di bancarelle con i figuranti in costume che faranno rivivere gli antichi mestieri ed esporranno prodotti tipici e artigianali. Prevista anche un’area di ristoro medievale (per prenotazioni 349 6224011).

Dalle ore 17 alle ore 22 ci sarà la possibilità di effettuare visite straordinarie guidate alla cripta di San Jacopo (consigliata la prenotazione al 3341469288).

La realizzazione dell’evento, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Livorno, ha coinvolto numerose realtà: sezione nautica San Jacopo, associazione Vivi San Jacopo, associazione La Livornina, associazione Il Gioiello Dimenticato, Confraternita di San Jacopo di Compostella, Circolo della Pesca, Moletto Nazario Sauro, Consiglio di Zona 3.

Per maggiori informazioni: 349 6224011.

