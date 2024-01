Appuntamento straordinario alla Pinacoteca di Collesalvetti

Giovedì 1 febbraio, alle 17, in occasione della mostra “Serafino Macchiati: Moi et l’autre. Le frontiere dell’impressionismo tra euforia Belle Epoque e drammi della psiche”, appuntamento con una puntata straordinaria del Calendario Culturale 2023/2024, patrocinato dal Comune di Collesalvetti, ideato e curato da Francesca Cagianelli. Protagonista del pomeriggio sarà il patrimonio immateriale e, di conseguenza, tutte le testimonianze che hanno contribuito alla narrazione della fragilità mentale all’interno dei musei di nuova generazione.

Un’indagine accurata condotta dalla giornalista Sara Luperini che, attraverso un viaggio tra i luoghi della contenzione, è riuscita a far emergere l’importanza della cultura della cura e del binomio identità-memoria, veri pilastri per la valorizzazione delle radici di un territorio. Il Festival della canzone dei matti di Maggiano, la storia di Marco Cavallo a Trieste, i progetti di inclusione messi in campo dalla Fondazione Casa Cardinal Maffi nelle scuole colligiane, costituiscono solo alcuni esempi che permetteranno al pubblico di scoprire il legame tra Collesalvetti e le tante storie custodite tra le mura di questi luoghi apparentemente così lontani dalla nostra quotidianità. La conferenza si concluderà con l’illustrazione di un progetto per la realizzazione di un vero e proprio Museo laboratorio della Mente, creato con l’obiettivo di ricostruire e salvaguardare quell’identità per molti cancellata a causa della loro fragilità. La mostra sarà comunque visitabile secondo gli orari previsti: ore 15.30-18.30.

