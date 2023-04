Appuntamento sulla storia del Pci al Museo Fattori

L'iniziativa, realizzata con la compartecipazione del Comune di Livorno, si svolgerà venerdì 14 aprile presso il Museo Civico G. Fattori (ore 16.30, Sala degli Specchi), ed è ad ingresso libero

Primo appuntamento sulla storia del Pci: Dal Teatro Goldoni al Teatro San Marco dove cominciò la storia del PCd’I. L’incontro, in programma il 14 aprile alle 16,30 in Villa Mimbelli (Museo Civico Fattori) si concentra sulle vicende dei due teatri fondamentali per la storia politica del Novecento: il teatro Goldoni con l’assise del XVII Congresso del Partito socialista e il Congresso della minoranza comunista che, dopo la scissione, si riunì al Teatro San Marco per fondare il PCd’I. Un racconto analitico e documentato delle vicende che portarono alla costruzione e all’utilizzazione dei due teatri cittadini, luoghi deputati al ritrovo e ai loisirs, ma anche luoghi per eccellenza del dibattito politico e culturale del tempo.

