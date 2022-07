Appunti di… cinema! Tour a Castiglioncello dedicato alla “dolce vita”

Appunti… di Cinema! per Vetrina Toscana. Appuntamento giovedì 21 alle 18,30 per andata e ritorno dalla storica piazzetta di Castiglioncello, simbolo di un’epoca storica fatta di cinema e “dolce vita”, in un tour che porterà alla scoperta dei personaggi che l’hanno vissuta e che hanno lasciato l’indelebile segno del loro passaggio, accompagnati da una nostra guida e dagli esperti del Centro Studi Commedia all’Italiana. A fine tour, aperitivo a base di una selezione di prodotti del territorio presso il Bar Millevoglie nella piazzetta di Castiglioncello In occasione degli eventi legati al Premio Suso Cecchi D’Amico, sarà possibile assistere alla premiazione, dove sarà presente in giuria un personaggio legato al mondo dello spettacolo, e alla proiezione del film vincitore.

Incontro – Ore 18.30 Piazzetta di Castiglioncello (Piazza della Vittoria)

Costi – Adulti € 10,00; Bambini fino a 10 anni gratuiti

INFO E PRENOTAZIONI: Segreteria Coop. Itinera; tel. 0586.894563; mobile 348.7382094

Orari: 9.30 – 12.30; 16.00 – 19.00

e-mail: [email protected]

