Appunti di Viaggio, Montenero tra sacro e villeggiatura

Mercoledì 14 Gennaio 2026 — 17:20

Montenero ha sempre mostrato due anime, apparentemente in dualismo tra loro: quella legata alla spiritualità, che si articola attorno al celebre Santuario, e quella più svagata, incentrata sulla villeggiatura. Questa seconda tendenza, ha fin dal XVIII attirato numerosi villeggianti e viaggiatori a risiedere nelle sontuose ville disposte sul colle, in cerca del silenzio, bellezza e aria pulita.
La visita partirà da Piazza delle Carrozze, passando per il cimitero; successivamente i visitatori prenderanno la funicolare, di cui verrà raccontata la storia, per arrivare a Montenero Alto, dove verranno mostrati alcuni villini eclettici e la piazza del Santuario con il suo Famedio.

Al termine sarà prevista una degustazione a base del tipico panino del pellegrino, accompagnata dal racconto dell’interessante storia di questo piatto della tradizione.

COSTI

  • Adulto € 12,00
  • Bambino 7-12 anni 10.00 €
  • fino a 6 anni GRATUITI

Contatti utili:
  • Telefono: 3480404516 
  • E-mail: [email protected]

    DIFFICOLTÀ: Nessuna difficoltà. Si consiglia di indossare scarpe comode per una passeggiata urbana.

    DURATA: 2 ore (compresa la degustazione)

    INCONTRO Ore 10.15 Parcheggio Montenero Basso, presso via di Montenero.

    PRENOTAZIONI
    Coop. Agave Tel. 0586/897890 – Mobile 3480404516 Mail: [email protected]
    PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDÌ 16 GENNAIO ORE 18.00

    PRENOTA QUI IL TUO TOUR

