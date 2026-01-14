Appunti di Viaggio, Montenero tra sacro e villeggiatura
Montenero ha sempre mostrato due anime, apparentemente in dualismo tra loro: quella legata alla spiritualità, che si articola attorno al celebre Santuario, e quella più svagata, incentrata sulla villeggiatura
La visita partirà da Piazza delle Carrozze, passando per il cimitero; successivamente i visitatori prenderanno la funicolare, di cui verrà raccontata la storia, per arrivare a Montenero Alto, dove verranno mostrati alcuni villini eclettici e la piazza del Santuario con il suo Famedio.
Al termine sarà prevista una degustazione a base del tipico panino del pellegrino, accompagnata dal racconto dell’interessante storia di questo piatto della tradizione.
COSTI
- Adulto € 12,00
- Bambino 7-12 anni 10.00 €
- fino a 6 anni GRATUITI
