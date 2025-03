Apre la mostra A Tratti al Centro Diurno Alzheimer Svs al Porto

La mostra sarà allestita all’interno degli spazi del Cento Diurno per malati di Alzheimer che per l’occasione sarà aperto al pubblico e visitabile nelle giornate di apertura della mostra, il 29 e 30 marzo, dalle ore 16 alle ore 19,30

Il 29 aprile è in programma l’inaugurazione della mostra A tratti e l’Open Day. La mostra è il risultato del laboratorio creativo che ha coinvolto gli ospiti del centro diurno Alzheimer Svs Al Porto, sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, a cura di Oblo Creature artista che da anni lavora con realtà fragili ricercando la spontaneità del segno, intesa come espressione della mente. A tatti è un’indagine sul potere dell’arte come cura, un’esplorazione del segno come traccia di memoria che si dissolve. Ogni foglio affrontato è un tentativo di dare forma a un frammento, di far sentire a proprio agio l’artistapaziente nell’espressione del sé. A tratti incerti, queste opere sono documenti preziosi, tracce tangibili di presenza che rivelano un linguaggio autentico, che l’Alzheimer può cambiare, ma non cancellare A Tratti è una opera corale, un racconto collettivo sul valore dell’arte come strumento di inclusione; un’opportunità oltre le barriere della malattia, per raccontare un mondo che nonostante le difficoltà cognitive, conserva ricchezza espressiva, anelito di ogni “vero” artista. Nel corso delle attività, i pazienti del centro hanno avuto l’opportunità di esplorare il tema del ritratto attraverso diverse tecniche, ciascuna delle quali ha dato vita a una serie di opere esposte in mostra. Forme Aperte: I partecipanti hanno sperimentato attraverso l’uso di forme aperte, un approccio grafico che ha stimolato la creatività e l’espressione individuale, consentendo di focalizzare il disegno delle varie parti del volto, naso occhi bocca orecchi. Razza Umana: Omaggio a Oliviero Toscani: per omaggiare il celebre fotografo, i partecipanti hanno realizzato ritratti disegnati a partire dalle fotografie del suo progetto Razza Umana, ognuno scegliendo chi e come ritrarre Autoritratti digitali: Utilizzando strumenti digitali e tecniche di animazione, i partecipanti hanno creato autoritratti animati, esplorando nuove forme di espressione artistica e sperimentando con la tecnologia. Collage: Ispirandosi alle opere dell’artista Enrico Baj, noto per i suoi collage e assemblaggi, i partecipanti hanno realizzato opere originali, utilizzando materiali diversi e sperimentando con colori e texture. La mostra sarà allestita all’interno degli spazi del Cento Diurno per malati di Alzheimer che per l’occasione sarà aperto al pubblico e visitabile nelle giornate di apertura della mostra, il 29 e 30 marzo, dalle ore 16 alle ore 19,30.

Condividi:

Riproduzione riservata ©