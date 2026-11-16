Araldo Camici, a 98 anni l’arte continua a sorprendere

Dal 21 al 28 novembre gli spazi di Extra Factory in piazza della Repubblica ospitano "Rubini", la sua mostra personale di pittura, un percorso attraverso il colore, le passioni umane e le suggestioni dell’arte informale

Ci sono artisti per i quali la creatività non conosce età né scadenze. Araldo Camici, a 98 anni, continua a esserne una straordinaria dimostrazione. Inossidabile, curioso e ancora capace di sorprendere, torna a confrontarsi con il pubblico attraverso due diversi linguaggi: la pittura e la poesia.

Dal 21 al 28 novembre 2026, gli spazi di Extra Factory, in piazza della Repubblica, ospitano “Rubini”, la sua mostra personale di pittura, un percorso attraverso il colore, le passioni umane e le suggestioni dell’arte informale.

Il titolo richiama le molteplici sfumature del rubino, pietra preziosa che da sempre accompagna la storia dell’uomo, caricandosi di significati simbolici. Dal rosa più tenue al rosso intenso, quasi sanguigno, la tavolozza di Camici diventa il punto di partenza per una ricerca pittorica che abbandona la rappresentazione della realtà per esplorare territori più intimi e indefiniti.

Sulle tele, macchie di colore, trame e linee si sovrappongono e si intersecano, componendo geografie immaginarie nelle quali il rosso domina, si espande e si confronta con le incursioni del blu, del verde, del giallo e del nero. Ne emergono paesaggi dell’interiorità che, pur nella loro apparente distanza dal mondo reale, sembrano conservarne le tracce più profonde.

È una pittura che lascia spazio all’interpretazione, ma che non rinuncia a confrontarsi con la condizione umana. Il rosso diventa così il colore dell’amore e della passione, ma anche del sangue versato, delle lotte per la libertà e delle contraddizioni della storia. Una materia cromatica inquieta e vitale, capace di evocare emozioni senza imporre un racconto definito.

Araldo Camici non si ferma alla pittura e forse è proprio questa la sorpresa più bella di un artista che, alla soglia del secolo di vita, continua a cercare nuove forme espressive.

La giornata inaugurale di sabato 21 novembre sarà infatti dedicata anche alla poesia. Alle ore 17 l’artista presenterà il suo libro «…E versi mi piovono dal cielo», una raccolta nata dopo quattro volumi di racconti, nei quali la sensibilità poetica dell’autore aveva già trovato modo di esprimersi. Il titolo riprende una sua spontanea esclamazione, pronunciata quando ha iniziato ad ascoltare quella voce interiore che lo avrebbe portato a riempire pagine di versi. Alle ore 18 seguirà l’inaugurazione della mostra alla presenza dell’artista.

Un doppio appuntamento che è anche un’occasione per incontrare un uomo capace di attraversare quasi un secolo di storia senza smarrire il desiderio di raccontare, sperimentare e condividere. Perché la creatività non si misura con gli anni, ma con la capacità di continuare a guardare il mondo come se avesse ancora qualcosa di nuovo da rivelare.

RUBINI – Mostra personale di Araldo Camici 21–28 novembre 2026

Sabato 21 novembre

Ore 17.00 – Presentazione del libro di poesie «…E versi mi piovono dal cielo» con intervento della prof. Cristina Quartarone e dell’editore Alessandra Ulivieri Ore 18.00 – Inaugurazione della mostra

Orari di apertura: 10.00–12.00 e 17.30–19.30 Ingresso libero.

Chiuso domenica mattina e martedì.

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