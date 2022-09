Araldo Camici in mostra con la figlia Elisa al Melograno

Il Melograno Art Gallery è lieto di presentare una mostra insolita, una simpatica sfida nell’ambito familiare. A valle di un lungo proficuo percorso, Araldo Camici offre una sintesi delle sue ultime esperienze sull’astrattismo

Il Melograno Art Gallery è lieto di presentare una mostra insolita, una simpatica sfida nell’ambito familiare. A valle di un lungo proficuo percorso, Araldo Camici offre una sintesi delle sue ultime esperienze sull’astrattismo. A sorpresa, la figlia Elisa compete con lui esordendo in un naif tutto personale. A infiorettare la mostra deliziosi volti di bambini.

“L’astrattismo è un evento di grande evoluzione culturale, iniziato in Europa i primi del nostro secolo, uno dei germi più attivi della creatività di ogni epoca. Araldo Camici, autore livornese, disobbligandosi dai retaggi della pittura labronica, è un coraggioso interprete di questa corrente e la sua virata antinaturalistica in funzione di una costruttiva forza di matrice espressionistica, intende valorizzare le emozioni ruggenti, le euforie degli stati d’animo più dirompenti e luminosi. Questa linea di tendenza che si è insinuata nel pittore livornese, in contrasto con le posizioni naturalistiche, sicuramente gli ha creato conflitti che ha superato attraverso un gusto di fruizione ed assimilamento e la psicologia della percezione dell’immagine. Puntuale, percettivo, inquieto, Camici ha fatto suo lo spirito del tempo, scegliendo nel campionato delle avversioni o delle simpatie ed approfondendo le proprie ricerche sulla struttura dei meccanismi dell’inconscio, scartando l’ alibi della rappresentazione in figura. L’arte è un’attitudine piuttosto importante per ogni individuo ed i suoi valori magici e misteriosi partecipano e influenzano la sua vita. Camici non si sottrae a ciò e coerente nonché fedele alle sue scelte offre a quanti lo seguono il percorso del suo non facile cammino. La sua forma non forma, lo stile, le invenzioni sono elementi che trascendono il contenuto e formano l’intreccio dei suoi ideali pittorici.”

Jolanda Petrobelli

ARALDO CAMICI

ELISA CAMICI

Blitz on “Abstractus”

1-7 ottobre 2022

Vernissage sabato 1 ottobre ore 18

Orario: 10/13 e 16/20

Tutti i giorni, domeniche comprese.

Chiusi il lunedì mattina

Il Melograno galleria d’arte

Livorno, via Marradi 62/68

0586 578592

[email protected]

Condividi: