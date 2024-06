Araldo Camici presenta il suo libro Il Fragore del mare

Appuntamento con l'autore, pittore e scrittore, sabato 8 giugno alle ore 18 allo Chalet della Rotonda di Ardenza

Araldo Camici, pittore e scrittore, personaggio noto nel mondo artistico livornese, non cessa di stupirci. Ancora fresco del successo riscosso nel maggio scorso alla mostra di pittura alla galleria Extra Factory vi invita a questo nuovo appuntamento sabato 8 giugno alle ore 18 allo Chalet della Rotonda di Ardenza per presentare il suo nuovo libro: “Il Fragore del mare”. E’ la terza collana di racconti dopo “Vieni conduco io” e “Stai con me”: una narrativa piacevolissima in bilico fra poesia e prosa, non scevra talvolta da lieve ironia. Di lui è stato detto: “I suoi racconti tali non sono, ma pezzi di anima trasferiti sulla carta sottratti dal suo complesso mondo di artista”. E ancora: “Le sue pagine si bevono con piacere, quasi fossero una tisana calda in un giorno d’inverno “.

Condividi:

Riproduzione riservata ©