Archi, alla corda! in Goldonetta

Ultimo appuntamento della rassegna dei Concerti da camera dell’Orchestra del Teatro Goldoni in programma domenica 11 maggio, alle ore 17, in Goldonetta. Il concerto vedrà i solisti Laura Quarantiello violino, Matteo Tripodi viola e Alessandra Ercolani violoncello, accompagnati dal Quartetto d'archi dell'Orchestra del Teatro Goldoni: Pasquale De Pinto violino I, Teresa Derevizis violino II, Giacomo Tagliabue viola, Stefano Aiolli Violoncello; Angela Panieri cembalo

“Archi, alla corda!”: è questo l’originale titolo scelto per l’ultimo appuntamento della rassegna dei Concerti da camera dell’Orchestra del Teatro Goldoni, in programma domenica 11 maggio, alle ore 17 in Goldonetta, grazie all’apporto di Opera Music Management, già attiva nella stagione sinfonica con l’orchestra che porta il nome del Teatro livornese ed in collaborazione con Opera Laboratori. “Chi ha avuto l’opportunità di seguire le prove di un concerto di musica classica – spiegano dall’Orchestra – si sarà imbattuto qualche volta in questa esclamazione particolare da parte dei direttori d’orchestra. Si tratta di una indicazione tipica del Maestro concertatore che rivolgendosi agli archi (quindi violini, viole, violoncelli e contrabbassi) chiede loro letteralmente di non alzare in quel momento l’archetto dalle corde, alla ricerca della migliore sonorità e resa dell’esecuzione. Un’accortezza esecutiva a tutto vantaggio di un suono particolare da restituire a chi ascolta”. Il programma della serata è stato così pensato apposta per esaltare queste preziose indicazioni interpretative e dinamiche, attraverso alcuni gioielli del vastissimo repertorio della musica per archi scritta nei secoli dai più grandi compositori, da Vivaldi a Mozart.

Sarà proprio la musica del “Prete rosso” veneziano, sempre contrassegnata da quell’incredibile vivacità e fantasia inventiva melodica che conquista fino dal primo ascolto, ad aprire il concerto con il Concerto per archi e basso continuo, RV 157, pagina superba per stile e capacità espressiva; dello stesso autore seguirà il Concerto per violino, violoncello, archi e continuo, RV 547. Contemporaneo di Vivaldi, nonché di Bach e Händel, di cui era un sincero amico, Georg Philipp Telemann è stato un famoso compositore e organista tedesco la cui attività artistica fu ammirata ed apprezzata per ben settant’anni e fu così ricca da consentirgli di attraversare le diverse fasi musicali del suo tempo con una capacità di aggiornamento stilistico che lo accompagnò fino ad oltre gli 85 anni di vita; di lui sarà eseguito il Concerto per viola, archi e continuo, TWV 51:G9. Al sublime e piacevolissimo Quartetto dalla Serenata n. 13 “Eine kleine Nachtmusik” K 525 di Wolfgang Amadeus Mozart il compito di chiudere il concerto, nel segno dell’inconfondibile mano melodica del suo autore attraverso una delle sue più amate ed universalmente note composizioni. Il concerto vedrà i solisti Laura Quarantiello violino, Matteo Tripodi viola e Alessandra Ercolani violoncello, accompagnati dal Quartetto d’archi dell’Orchestra del Teatro Goldoni: Pasquale De Pinto violino I, Teresa Derevizis violino II, Giacomo Tagliabue viola, Stefano Aiolli Violoncello; Angela Panieri cembalo.

Biglietti – posto unico numerato € 5 – Gli abbonati alla Stagioni Sinfonica e Classica con Gusto avranno la possibilità di acquistare al prezzo speciale di € 2 i biglietti per tutti i Concerti da Camera dell’Orchestra del Teatro Goldoni

