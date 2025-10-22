Arcigay Livorno, aperitivo per raccolta fondi
Venerdì 24 ottobre Arcigay Livorno, in collaborazione con le associazioni Agedo Livorno e Cives, organizza una serata di autofinanziamento per raccogliere fondi destinati all’acquisto di test hiv e sifilide in vista dell’evento di screening che si svolgerà, nell’ambito del progetto Testati! in occasione del World AIDS Day per sensibilizzare la cittadinanza sui temi delle infezioni sessualmente trasmesse (IST) e della salute. Durante la serata, sarà possibile partecipare al gioco Healthy Peers, un modo divertente per approfondire e informare sulla salute e il benessere sessuale. L’evento si svolgerà al Tiffany Caffè dalle 19 alle 21. Il costo dell’aperitivo sarà di 10 € di cui 3 € saranno destinati alle associazioni organizzatrici per l’acquisto dei test.
