Arcigay Livorno presenta il libro di Alliva al chioschino di Villa Fabbricotti

In caso di pioggia la presentazione si terrà alla Feltrinelli in via Di Franco, 12. Per info: seguire i social di Arcigay Livorno

Arcigay Livorno è lieta di invitare la cittadinanza all’evento che si terrà sabato 26 luglio alle ore 18 al chioschino di Villa Fabbricotti. Durante l’incontro sarà presentato il libro “Caccia all’omo” di Simone Alliva, un’opera che affronta un viaggio crudo, necessario e attualissimo nell’Italia dell’omolesbobitransfobia offrendo uno spaccato importante del nostro Paese. Giornalista e autore, Simone Alliva ci guiderà attraverso le storie, i volti e le contraddizioni di un Paese che fatica a garantire diritti e dignità alle persone LGBTQIA+. All’evento sarà presente anche la libreria Feltrinelli di Livorno, che ringraziamo per la collaborazione e che metterà a disposizione le copie del libro. Un’occasione per riflettere, confrontarsi e continuare a costruire insieme una comunità più consapevole. La cittadinanza è invitata a partecipare.

