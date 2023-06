“Arcipelaghi di Cultura” in Fortezza Vecchia

Il prossimo 23 giugno, alle 17,30, verrà inaugurato nella Fortezza Vecchia di Livorno il progetto “Arcipelaghi di Cultura”, a cura della presidente dell’Associazione Nomya, Rossella Tesi, promosso dall’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, dedicato allo studio delle specie degli uccelli.

Nella Sala Ferretti verrà presentato un focus sulla fauna ornitologica, sulle migrazioni, gli habitat e la conservazione, con una serie di interventi a cura del Centro Ornitlogico Toscano “Paolo Savi “– ETS, dell’ISPRA e del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo.

In contemporanea apriranno due mostre, una presso la Chiesa di San Francesco, dove sarà possibile visionare l’installazione dal titolo “L’uomo è un animale simbolico” con le fotografie di Stefano Borghi e Michel Guillet, l’altra nella Sala del Piaggione dei Grani, dove verranno esposte le sculture dello scultore e tassidermista, Pier Giorgio Bani, le ceramiche in raku di Lise Jegat Zambelli, e le riproduzioni scientifiche di Naturaliter (verrà presentato un delfino in grandezza naturale).

