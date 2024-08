Arianna eletta Miss Livorno, Agnese Miss QuiLivorno.it

Classe 2007, livornese, Arianna frequenta l'ITIS indirizzo biologie sanitarie: "Dedico il titolo alla mia famiglia. Nel futuro vorrei diventare una veterinaria". Agnese, anche lei classe 2007, livornese, frequenta l'ITIS indirizzo chimica: "Mi piace il rapporto che si è creato tra noi ragazze. Ad oggi il mio sogno nel cassetto è proseguire gli studi e laurearmi in ingegneria chimica". Le due fasce, insieme ad altre sedici, sono state assegnate nella notte al termine di una serata di moda, bellezza, eleganza e spettacolo che ha chiuso la trentaquattresima edizione del concorso Miss Livorno organizzato da Cronosax

Arianna Bini è Miss Livorno 2024, Agnese Barellini Miss QuiLivorno.it 2024. Classe 2007, livornese, Arianna frequenta l’ITIS indirizzo biologie sanitarie: “Vincere Miss Livorno? Direi assolutamente inaspettato, anche se ci speravo tanto. Questo titolo lo dedico alla mia famiglia. Tra le mie più grandi passioni c’è sicuramente la danza: ballo la salsa e la baciata. Nel futuro vorrei diventare una veterinaria, anche se il mondo della moda e delle sfilate mi affascina molto”.

Agnese, anche lei classe 2007, livornese, frequenta invece l’ITIS indirizzo chimica: “Questo è il terzo anno che partecipo a Miss Livorno, mi piace il rapporto che si è creato tra noi ragazze. Il mondo della moda e delle sfilate è molto divertente, inoltre nell’ultimo anno sto avendo molte soddisfazioni, quindi forse in futuro potrei continuare. Ad oggi il mio sogno nel cassetto è proseguire gli studi e laurearmi in ingegneria chimica. Oltre a sfilare adoro danzare, sono una ballerina di classica e moderna”. Tutte le fasce, 18, sono state assegnate nella notte al termine di uno show a tutto campo, tra moda bellezza e eleganza, in cui protagoniste sono state trenta ragazze di “scoglio” che hanno affrontato la lunghissima passerella allestita a fianco del gazebo davanti alla giuria composta da quasi 50 membri.

