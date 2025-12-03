Arlecchino Sport, chiuso il girone d’andata al top. “Entusiasmo alle stelle, ora la pausa e poi si riparte”

La squadra livornese della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale firma un percorso quasi perfetto. Salvini: “Grande gruppo, qualità e voglia”. La presidente Lombardi: “In Emilia Romagna sfide vere che hanno ridato motivazione ai ragazzi”

di Giacomo Niccolini

L’Arlecchino Sport Livorno chiude il girone d’andata della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale con un bilancio brillante: cinque vittorie e un pareggio. Un percorso che conferma la crescita del gruppo guidato dal tecnico Matteo Salvini, reduce dalla doppia trasferta emiliano-romagnola che ha messo in archivio le ultime due gare del 2025.

La vittoria contro la Reggiana – La prima sfida di giornata, contro la Reggiana, si era aperta con qualche difficoltà: “Loro attaccavano molto bene e nei primi minuti ci hanno messo in difficoltà – racconta Salvini – ma siamo usciti alla distanza”.

A metà del primo tempo la gara si sblocca grazie a Cordano, che apre “le vie del paradiso”, come sorride il tecnico. Da lì l’Arlecchino prende il largo e chiude la prima frazione avanti 4-0, per poi arrotondare nella ripresa fino al 6-1 finale.

Prestazione di squadra eccellente, con menzione speciale anche per Bilanci e Fancelli, “sfortunati e fermati solo dal gol”. Le reti portano la firma di una tripletta di Cordano, insieme ai sigilli di Peruzzi, Paternoster e Rossella Musico.

Il pareggio contro Bologna – Tutta diversa la seconda gara, contro un Bologna molto fisico e aggressivo. I rossoblù passano subito su calcio d’angolo dopo tre minuti, ma la risposta livornese arriva immediata: ancora Cordano, chirurgico sul secondo palo con un tiro a giro imprendibile.

Da lì l’Arlecchino attacca a testa bassa: “È stato un susseguirsi di occasioni – spiega Salvini – abbiamo fatto dodici tiri nello specchio e il loro portiere ha fatto dei veri miracoli, due addirittura sulla linea”. Anche Rossella Musico, già pronto all’esultanza, si vede togliere un gol praticamente fatto.

Nel finale sfiorato anche il 2-1 con una punizione di capitan Perrone. Finisce 1-1, risultato stretto ma prestazione di grande spessore.

Il team: Palumbo (GK), Bilanci, Cantini, Cappelli, Cordano, Fancelli, Greco, Merlino, Orsini, Paternoster, Perrone (C), Peruzzi, Rosella Musico. Lo staff: Salvini, Stella, Peruzzi, Bilanci, Lombardi (presidente), Giorgetti,

La presidente Lombardi: “In Emilia Romagna ritrovata motivazione” – Nella giornata mondiale della disabilità, la presidente Natascia Lombardi commenta con entusiasmo il cammino della squadra:

“Siamo molto soddisfatti. Partecipare al campionato in Emilia Romagna ha dato un entusiasmo enorme ai ragazzi, perché qui giocavamo fuori classifica e non c’erano squadre del nostro livello. Lì invece affrontiamo realtà equivalenti e questo ha acceso nuove motivazioni”. La presidente spiega come il confronto alla pari abbia cambiato la percezione del gruppo:

“Vincere sempre alla lunga annoia, soprattutto quando sai già che puoi farlo. Queste partite invece si giocano fino all’ultimo respiro e i ragazzi lo stanno dimostrando”.

Lombardi sottolinea anche l’impatto positivo dei nuovi ingressi: “C’è un ragazzo arrivato da poco che si è integrato benissimo e ci sta dando grandi soddisfazioni”.

Progetti e futuro – La società sta valutando anche attività nelle scuole per far conoscere il mondo dello sport paralimpico: “Non è ancora ufficiale – spiega Lombardi – ma potrebbe nascere qualcosa per far capire come funziona il nostro ambiente e magari coinvolgere altri ragazzi che non sanno dell’esistenza del calcio per disabili”.

Una piccola nota organizzativa riguarda il 2026: “Dovremo risolvere il problema del pullman perché quest’anno siamo stati aiutati, ma troveremo una soluzione: questa esperienza è troppo bella per fermarsi”. Ora l’Arlecchino si fermerà per la pausa natalizia: il prossimo impegno sarà il 14 febbraio 2026, quando inizierà il girone di ritorno.

