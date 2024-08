Armonie del Novecento, concerto di musica classica al Museo di Storia Naturale

Mercoledì 21 agosto, alle ore 21, al Museo del Mediterraneo, la musica classica del Novecento sarà protagonista della serata realizzata nell’ambito del Livorno Music Festival 2024. Il concerto, promosso in collaborazione con Mascagni Festival, è dedicato alle Armonie del Novecento di Fauré, Busoni, Mascagni, Puccini, Nono, Schönberg e Ligeti. Un’esperienza imperdibile di connessione artistica e innovazione, dove gli artisti del Livorno Music Festival e della Mascagni Academy tessono le trame sonore di compositori fondamentali della scena contemporanea storica, in occasione delle ricorrenze dei loro anniversari. Sul palco Alda Caiello, mezzo soprano, Maria Eleonora Caminada, soprano, Hitoshi Fujiama, baritono della Mascagni Academy, accompagnati al pianoforte da Alfonso Alberti e Gianni Cigna.

Mascagni, Puccini, Fauré, Schönberg, Ligeti, Busoni, Nono: il Novecento proromperà mercoledì 21 agosto, alle ore 21 al museo di Storia Naturale (Livorno, via Roma 234) con un programma interamente dedicato alle armonie e melodie per voce e al pianoforte che questi straordinari compositori seppero creare nel XX secolo. Un evento presentato dal Livorno Music Festival che incrocia nella sua programmazione quella del Mascagni Festival, per un concerto che si preannuncia come una straordinaria esperienza di connessione artistica e innovazione. Saranno così proposte all’ascolto pagine che hanno segnato in modo indelebile la storia della musica contemporanea, una panoramica delle rivoluzioni e delle evoluzioni che hanno caratterizzato il secolo scorso, con un programma tutto da scoprire e strettamente connesso alle ricorrenze che ricorrono quest’anno per alcuni di loro (centenari della scomparsa di Puccini, Fauré, Busoni, centenario nascita Nono e 150° di Schönberg).

Protagonisti di questo originale viaggio saranno il mezzosoprano Alda Caiello (una delle maggiori interpreti nel panorama europeo per versatilità, raffinatezza e capacità espressive), il soprano Maria Eleonora Caminada (esponente di spicco della vocalità contemporanea) e il pianista Alfonso Alberti (concertista e dedicatario delle composizioni dei più grandi compositori contemporanei, scrittore, poeta), insieme al baritono Hitoshi Fujiyama, selezionato dalla Mascagni Academy ed il pianista Andrea Tobia del Mascagni Festival (maestro collaboratore di importanti teatri nazionali e che si esibisce stabilmente in concerto come solista e nella formazione cameristica).

Biglietti: € 12 posto unico non numerato; gratuito per gli under 12, in vendita presso la sede del concerto la sera stessa dalle ore 20 e online su Vivaticket (fino all’orario di inizio concerto)

https://www.vivaticket.com/it/tour/livorno-music-festival/3832, presso i punti vendita Vivaticket‍ in tutta Italia.

