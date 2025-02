Arriva il carnevale alle Fonti del Corallo

Il 22 e 23 febbraio, 1 e 2 marzo la hall e l’intera galleria del centro commerciale di Porta a Terra saranno invase da tante mascherine, coinvolte in giochi, intrattenimenti, baby dance, musica, balli di gruppo e tanto divertimento per piccoli e grandi

Uno zibaldone del divertimento, quattro giorni di festa, di baldoria e di animazione per i più piccoli, con momenti di coinvolgimento che interesseranno anche gli adulti. Sin da questo fine settimana, sia sabato che domenica prossimi, esploderà il carnevale a Fonti del Corallo, con eventi che si concluderanno sabato 1 e domenica 2 marzo. La hall e l’intera galleria del centro commerciale di Porta a Terra saranno invase da tante mascherine, coinvolte in giochi, intrattenimenti, baby dance, musica, balli di gruppo e tanto divertimento per piccoli e grandi. Il tutto coordinato dall’animatore-affabulatore Alby con l’ausilio di Nike dj, di performer per bambini e con la partecipazione delle maschere ufficiali 2025 del Centro. Tutti, sia bambini che adulti saranno invitati a prender parte ai Carnival 25 di Fonti del Corallo, dove intere famiglie potranno mascherarsi ed immergersi in un contesto di allegria e spensieratezza. La partecipazione di bambini accompagnati da membri della famiglia adulti mascherati sarà anche premiata con buoni spesa omaggio, offerti dalla direzione del centro e validi per acquisti nei negozi della Galleria. Sabato mattina alle 10,30 partirà lo spazio “truccabimbi”, immancabilmente presente anche dalle 15,30, da quando inizierà ufficialmente la kermesse. Dalle 16 si darà il via alla sfilata delle maschere-testimonial del Carnevale di Fonti del Corallo presentate in passerella dalle modelle mascherate di Miss Livorno e da alcuni modelli, che per l’intero pomeriggio si muoveranno poi nelle varie “piazze” del centro commerciale. Seguirà la parata in Galleria di tutte le maschere presenti, la partecipazione della giovanissima cantante Anna Baldi, le coreografie carnevalesche presentate dai ragazzi della DanceMaster e la premiazione delle mascherine. Ci saranno dolciumi e gadgets per tutti. Anche domenica 2 marzo il carnevale sarà protagonista a Fonti del Corallo, con “truccabimbi” (10,30-12,30 e 15,30-18,00), maschere in passerella, giochi, animazione e l’intervento di un’altra giovane e promettente cantante, Jennifer Leprinetti. Il Carnevale del centro commerciale di Porta a Terra proseguirà quindi sabato 1 marzo con la partecipazione anche di adulti mascherati in stile anni cinquanta, appartenenti alla scuola Danzamaranto, che daranno vita a coreografie coinvolgenti di Lindy Hop. Anche per questo terzo appuntamento è prevista la partecipazione di un’altra giovane cantante, Letizia Santucci, già protagonista degli appuntamenti natalizi-solidali organizzati sempre alle Fonti del Corallo. Gran finale del Carnival 25 domenica 2 marzo, con un pomeriggio scoppiettante tutto da vivere in cui ci saranno tante sorprese, giochi, palloncini, dolciumi e trofei ricordo, oltre naturalmente alla presentazione di tutte le maschere, al truccabimbi, alla animazione condotta da Alby e dj Plug ed all’esibizione della quarta giovanissima cantante di questo Carnival, Alice Lardicci, che chiuderà di fatto un Carnevale 2025 particolarmente “canterino”.

