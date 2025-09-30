Arte. “Blu profondo”, la nuova personale di Araldo Camici

Extra Factory è lieta di presentare la mostra personale “Blu profondo” dell’inossidabile artista livornese Araldo Camici. L’inaugurazione avrà luogo sabato 4 ottobre alle ore 17:30 negli spazi di Extra in piazza della Repubblica a Livorno. L’esposizione resterà visitabile fino a sabato 11 ottobre 2025, con orari 10–12 e 17–20 (esclusa la domenica).

Il tema: il blu tra spessore e spazio “Tutti i colori hanno uno spessore… ma il blu non è solo materia: reca in sé misteri, viaggi, memoria”, scrive la prof.ssa Cristina Quartarone nella presentazione della mostra.

Nella pittura di Camici – sia nelle opere figurative che in quelle astratte – il blu si fa protagonista: notte, mare, cielo, spazi interiori, labirinti dell’anima. Le tinte calde dei fiori o gli sprazzi di altri colori dialogano con il fondo blu in un costante equilibrio di luce e atmosfera.

Araldo è un artista ancora attivissimo a 97 anni: la sua arte si lega a uno stile di vita energico e instancabile. Come emerge da un’intervista recente, l’artista – poco prima di compiere 97 anni – racconta di nuotare ogni giorno (otto vasche al giorno durante l’estate), di muoversi in bicicletta, di coltivare passioni come la lettura, la pittura, la poesia e di mantenere una vitalità che spesso sorprende chi lo guarda, perché l’età non deve condizionare il quotidiano: fare quello che piace senza porsi il problema anagrafico.

Nel corso degli anni ha alternato stili e linguaggi: da un esordio nell’astratto, al passaggio al figurativo, fino a ritornare con convinzione all’astrazione, ricomponendo la realtà attraverso simboli, suggestioni e introspezioni.

L’occasione di incontrare un artista che, pur con una lunga carriera alle spalle, continua a sperimentare e ad evolversi. Una mostra in cui il colore diventa racconto e in particolare il blu, con le sue sfumature, diventa filo conduttore delle emozioni.

Un dialogo fra tecnica, poesia e sensibilità che si rivolge tanto agli appassionati d’arte quanto al pubblico generale.

Dove: Extra Factory, Piazza della Repubblica (angolo Pina d’Oro), Livorno Inaugurazione: sabato 4 ottobre 2025, ore 17:30

Date mostra: dal 4 all’11 ottobre 2025 (domenica esclusa) Orari di visita: 10:00–12:00 | 17:00–20:00

