Arte. “Blu profondo”, la nuova personale di Araldo Camici
Extra Factory è lieta di presentare la mostra personale "Blu profondo" dell’inossidabile artista livornese Araldo Camici. L’inaugurazione avrà luogo sabato 4 ottobre alle ore 17:30 negli spazi di Extra in piazza della Repubblica a Livorno
Extra Factory è lieta di presentare la mostra personale “Blu profondo” dell’inossidabile artista livornese Araldo Camici. L’inaugurazione avrà luogo sabato 4 ottobre alle ore 17:30 negli spazi di Extra in piazza della Repubblica a Livorno. L’esposizione resterà visitabile fino a sabato 11 ottobre 2025, con orari 10–12 e 17–20 (esclusa la domenica).
Il tema: il blu tra spessore e spazio “Tutti i colori hanno uno spessore… ma il blu non è solo materia: reca in sé misteri, viaggi, memoria”, scrive la prof.ssa Cristina Quartarone nella presentazione della mostra.
Nella pittura di Camici – sia nelle opere figurative che in quelle astratte – il blu si fa protagonista: notte, mare, cielo, spazi interiori, labirinti dell’anima. Le tinte calde dei fiori o gli sprazzi di altri colori dialogano con il fondo blu in un costante equilibrio di luce e atmosfera.
Araldo è un artista ancora attivissimo a 97 anni: la sua arte si lega a uno stile di vita energico e instancabile. Come emerge da un’intervista recente, l’artista – poco prima di compiere 97 anni – racconta di nuotare ogni giorno (otto vasche al giorno durante l’estate), di muoversi in bicicletta, di coltivare passioni come la lettura, la pittura, la poesia e di mantenere una vitalità che spesso sorprende chi lo guarda, perché l’età non deve condizionare il quotidiano: fare quello che piace senza porsi il problema anagrafico.
Nel corso degli anni ha alternato stili e linguaggi: da un esordio nell’astratto, al passaggio al figurativo, fino a ritornare con convinzione all’astrazione, ricomponendo la realtà attraverso simboli, suggestioni e introspezioni.
L’occasione di incontrare un artista che, pur con una lunga carriera alle spalle, continua a sperimentare e ad evolversi. Una mostra in cui il colore diventa racconto e in particolare il blu, con le sue sfumature, diventa filo conduttore delle emozioni.
Un dialogo fra tecnica, poesia e sensibilità che si rivolge tanto agli appassionati d’arte quanto al pubblico generale.
Dove: Extra Factory, Piazza della Repubblica (angolo Pina d’Oro), Livorno Inaugurazione: sabato 4 ottobre 2025, ore 17:30
Date mostra: dal 4 all’11 ottobre 2025 (domenica esclusa) Orari di visita: 10:00–12:00 | 17:00–20:00
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.