Arte. Forno Project presenta “Now, Here” di Philippe Rebosz

L’opening dell’evento sarà il 4 aprile dalle 18 all0interno dei locali della Sala del Forno in Fortezza Nuova, Livorno. Vi aspettiamo numerosi per questo evento speciale con aperitivo condiviso. Si ringrazia il Consolato Onorario della Repubblica di Polonia di Firenze per il Patrocinio

“Now, Here” — Philippe Rebosz

A cura di Sara Bernhardt Poli

Forno Project (progetto curatoriale di Galleria Fidanda)

Sala del Forno, Fortezza Nuova

Nel periodo dopo il vernissage e prima del finissage le opere di Philippe potranno essere osservate presso gli spazi a Livorno della Galleria Fidanda in via della Venezia, 7 e in Via Verdi, 40 e la sede di Lucca in via Buia, 11. Il 25 aprile, per la conclusione della mostra, quest’ultima si terrà di nuovo alla Sala del Forno con un evento speciale.

Orari di Galleria Fidanda, sede via della Venezia, 7, Livorno: 9 – 13 e 15 – 19

Sede di Via Verdi, 40, Livorno: 9.30 – 13 e 15 – 19

Sede di Via Buia, 11, Lucca: 10 – 13 e 14 – 20

Bio artista: Philippe Rebosz (Suresnes, 1989) è un artista visivo polacco specializzato in pittura che vive e lavora a Berlino, in Germania. Laureato all’Accademia di Belle Arti di Varsavia, è attivo sulla scena artistica internazionale, partecipando a mostre in Polonia, Germania, Italia e altri Paesi. Il suo lavoro è caratterizzato da un approccio unico alla forma e al colore, combinando astrazione ed elementi figurativi. Per ulteriori informazioni, contattaci alla mail [email protected]

