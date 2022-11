Arte. Giuseppe Pierozzi in mostra al Melograno

Paesaggi, marine, campi infiorati e scorci suggestivi sono i suoi soggetti preferiti. E’ una pittura dai tocchi veloci, che scopre en plein air la meraviglia e lo splendore della natura

Sabato 19 novembre, alle ore 18, Il Melograno Art Gallery ha il piacere di inaugurare la mostra personale di Giuseppe Pierozzi. In galleria saranno esposte le opere più recenti realizzate dall’artista.

La pittura figurativa di Giuseppe Pierozzi è nata nella scia della tradizione labronica e ha tratto linfa dagli insegnamenti dei grandi maestri, dai quali ha appreso la tecnica che gli ha consentito di far brillare la sua naturale maestria.

Paesaggi, marine, campi infiorati e scorci suggestivi sono i suoi soggetti preferiti. E’ una pittura dai tocchi veloci, che scopre en plein air la meraviglia e lo splendore della natura. Una pittura di getto, che coglie in modo immediato le impressioni per tradurle in immagini dalla forte carica emozionale. La magia struggente di un tramonto, la suggestiva forza di un mare spumeggiante, immagini poetiche che ci avvincono nell’incantesimo di una bellezza senza tempo, che tutto rappacifica e tutto rimette in gioco, riportando i pensieri su piani lontani dagli affanni, in un mondo di pacata armonia.

I colori sono vividi e smaglianti, la luce vibra tra le pennellate, ora vigorose, quando ci narrano di assolati campi di grano, ora delicate negli azzurri teneri dei cieli. Luminosa e nitida, chiara e senza sbavature, limpida e gioiosa, è una pittura che guarda al mondo intorno a noi con piglio contemporaneo, con fiducioso entusiasmo e ci coinvolge con la sua contagiosa carica di energia positiva.

Maria Teresa Majoli – Nella sua lunga e brillante carriera ha partecipato a numerose mostre, rassegne e importanti manifestazioni artistiche nazionali ed internazionali, comparendo quindi anche nei volumi Comanducci Dizionario Universale delle Belle Arti e Bolaffi. E’ stato Presidente Provinciale del Senato Toscano di Lettere e Scienze di Firenze “Il Machiavello” del quale è Accademico Benemerito. E’ stato presente per moltissimi anni sia come pittore e poi come organizzatore alla storica rassegna livornese nata nel 1953 conosciuta con il nome di “Premio Rotonda”.

La mostra sarà aperta fino alle ore 13 di venerdì 25 novembre.

Il Melograno Art Gallery

Livorno, via Marradi 62/68

Orario: 10/13 e 16/20 tutti i giorni, domenica compresa

Chiusi nella mattina del lunedì.

0586-578592

[email protected].

Condividi: