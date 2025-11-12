Arte. “Il tempo del non detto”, Pucci espone alla Station Gallery
Vernissage in programma venerdì 14 novembre alle 19. L'artista Fulvio Pucci: "Sono dialoghi silenziosi in tempi fin troppo rumorosi – racconta l'artista – atmosfere sospese in cui i personaggi sembrano sul punto di dirsi qualcosa ma scelgono di tacere. Di non dire. Donne di spalle, animali che si osservano o si ignorano, scene intime dove la quiete diventa racconto"
Si intitola “Il tempo del non detto” la nuova mostra personale, a cura di Elena Barsacchi, del pittore labronico Fulvio Pucci, che sarà inaugurata giovedì 14 novembre alla Station Gallery 923 di Castiglioncello, storico locale e ristorante che da anni ospita esposizioni di artisti toscani e non solo.
La mostra raccoglie una ventina di opere, tra grandi e piccoli formati, che raccontano gli ultimi due anni di lavoro dell’artista, con l’aggiunta di qualche pezzo meno recente ma legato al suo percorso. Le tele scelte per questa esposizione – spiega Pucci – nascono attorno al tema del silenzio, inteso come spazio emotivo e narrativo: “Sono dialoghi silenziosi in tempi fin troppo rumorosi – racconta l’artista – atmosfere sospese in cui i personaggi sembrano sul punto di dirsi qualcosa ma scelgono di tacere. Di non dire. Donne di spalle, animali che si osservano o si ignorano, scene intime dove la quiete diventa racconto”.
Pur non trattandosi di una galleria tradizionale, la Station Gallery è da anni un punto di riferimento per chi ama unire arte e convivialità. L’esposizione sarà infatti visitabile tutti i giorni dalle 19 in poi, in coincidenza con l’apertura del locale: un’occasione per scoprire le opere di Pucci in un contesto informale, sorseggiando un aperitivo o durante un’ottima cena.
La mostra resterà visibile fino a Natale circa, accompagnando gli avventori del locale lungo le settimane che precedono le feste.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.000 su Fb, 14.000 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.