Arte. “Il tempo del non detto”, Pucci espone alla Station Gallery

Vernissage in programma venerdì 14 novembre alle 19. L'artista Fulvio Pucci: "Sono dialoghi silenziosi in tempi fin troppo rumorosi – racconta l'artista – atmosfere sospese in cui i personaggi sembrano sul punto di dirsi qualcosa ma scelgono di tacere. Di non dire. Donne di spalle, animali che si osservano o si ignorano, scene intime dove la quiete diventa racconto"

Si intitola “Il tempo del non detto” la nuova mostra personale, a cura di Elena Barsacchi, del pittore labronico Fulvio Pucci, che sarà inaugurata giovedì 14 novembre alla Station Gallery 923 di Castiglioncello, storico locale e ristorante che da anni ospita esposizioni di artisti toscani e non solo.

La mostra raccoglie una ventina di opere, tra grandi e piccoli formati, che raccontano gli ultimi due anni di lavoro dell’artista, con l’aggiunta di qualche pezzo meno recente ma legato al suo percorso. Le tele scelte per questa esposizione – spiega Pucci – nascono attorno al tema del silenzio, inteso come spazio emotivo e narrativo: “Sono dialoghi silenziosi in tempi fin troppo rumorosi – racconta l’artista – atmosfere sospese in cui i personaggi sembrano sul punto di dirsi qualcosa ma scelgono di tacere. Di non dire. Donne di spalle, animali che si osservano o si ignorano, scene intime dove la quiete diventa racconto”.

Pur non trattandosi di una galleria tradizionale, la Station Gallery è da anni un punto di riferimento per chi ama unire arte e convivialità. L’esposizione sarà infatti visitabile tutti i giorni dalle 19 in poi, in coincidenza con l’apertura del locale: un’occasione per scoprire le opere di Pucci in un contesto informale, sorseggiando un aperitivo o durante un’ottima cena.

La mostra resterà visibile fino a Natale circa, accompagnando gli avventori del locale lungo le settimane che precedono le feste.

