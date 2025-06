Arté in Fortezza Nuova

L’evento di Arté in Fortezza Nuova inizierà il 13 giugno e terminerà il 22 Giugno. L’inaugurazione conterà la presenza di Ada Egidio: arte, passione, racconto. Lei sarà tra i protagonisti di questa edizione, Ada Egidio porta a Livorno l’esperienza eclettica di Collezionando Gallery, spazio romano in cui arte contemporanea e oggetti del Novecento si intrecciano in un dialogo di memoria e stile. Nata in una famiglia di collezionisti, cresciuta tra fiere e mostre internazionali, Ada Egidio unisce l’intuito estetico alla conoscenza profonda del mercato dell’arte e dell’antiquariato. Celebre per la sua partecipazione a “Cash or Trash”, con la sua presenza a ARTè 2025 propone una nuova narrazione espositiva, capace di sedurre, incuriosire e ispirare.

Un’estate livornese all’insegna della bellezza e dell’incontro. Con Ada Egidio, l’arte si fa racconto, la storia si fa presente, e la Fortezza si trasforma ancora una volta in un cuore pulsante di creatività. A Livorno, Ada Egidio porta una selezione di opere e oggetti che incarnano la sua idea di collezione: frammenti di memorie e slanci estetici che diventano racconto. La sua presenza ad ARTè 2025 non è solo una partecipazione, ma una vera e propria narrazione curatoriale, in cui il concetto di tempo diventa chiave interpretativa dello spazio. Insieme a lei, la vintage specialist Chiara Di Giacomantonio, co-curatrice della sezione “Vintage Selection”, arricchisce la proposta con un percorso dedicato alla bellezza d’epoca, tra oggetti rari e pezzi iconici. Un progetto in espansione Promosso da Galleria d’Arte Fidanda e curato da Eleonora Sassoli, ARTè 2025 cresce grazie all’impegno dei fondatori Giacomo Fidanzi e Andrea Giomi, con la collaborazione dello staff della Fortezza Nuova e il coordinamento dell’Event Manager Barbara Milioni. Artè non è un evento, è una trasformazione. È una settimana in cui arte e architettura si fondono, in cui la Fortezza diventa laboratorio, teatro, agorà, casa dell’immaginazione.

