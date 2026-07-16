Arte. In Fortezza Vecchia la mostra “Spazio Tempismo”
La Galleria Fidanda è lieta di presentarvi la mostra collettiva "Spazio Tempismo", che si terrà dal 25 Luglio al 5 Agosto 2026 presso la Fortezza Vecchia – Mastio di Matilde a Livorno, con apertura tutti i giorni dalle 18:00 alle 23:00
La Galleria Fidanda è lieta di presentarvi la mostra collettiva “Spazio Tempismo”, che si terrà dal 25 Luglio al 5 Agosto 2026 presso la Fortezza Vecchia – Mastio di Matilde a Livorno, con apertura tutti i giorni dalle 18:00 alle 23:00.
L’esposizione, ispirata al tema “Vedere da una nuova prospettiva”, riunisce numerosi artisti contemporanei che, attraverso tecniche e linguaggi differenti, invitano il pubblico a riflettere sul rapporto tra spazio, tempo e percezione.
Sarà un momento di dialogo e confronto per comprendere da vicino, insieme al curatore Roberto Barbieri e agli artisti, come la pittura contemporanea riesca ad intrappolare il flusso del tempo e l’infinità dello spazio.
Inserita nella vibrante atmosfera di Effetto Venezia, la mostra rappresenta un connubio perfetto, fortemente voluto dalla Galleria d’arte Fidanda: la solidità secolare delle pietre medicee della Fortezza che sposa la fluidità e l’avanguardia delle opere spaziotempiste.
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