Arte, in mostra le opere di Giovanni March

Dal 15 aprile al 27 maggio, negli spazi della sede di rappresentanza di Castagneto Banca 1910 in via Rossini, 2, un viaggio tra circa 40 opere del celebre artista livornese curato da Michele Pierleoni. Ingresso gratuito su appuntamento

di Giulia Bellaveglia

Il rapporto tra Castagneto Banca 1910 e l’arte, nelle sue molteplice forme, non finisce mai di stupire. A dimostrarlo la nuova mostra “Giovanni March – Il pittore della luce e dell’atmosfera”, in programma dal 15 aprile al 27 maggio negli spazi della sede di rappresentanza dell’istituto bancario in via Rossini, 2. Un viaggio tra circa 40 opere del celebre artista livornese, realizzato grazie al supporto di Fondazione Livorno e curato da Michele Pierleoni.

“March manca da quasi 30 anni – spiega – Qui si presenta, finalmente, con una personale composta da selezione ricca ed articolata di lavori, tra cui alcuni inediti, che raccontano il suo percorso dagli ‘20 fino agli anni ‘70 del Novecento. Parliamo di un autore che ha avuto l’opportunità di conoscere importanti personaggi di spicco dell’epoca, Picasso, Matisse, Carrà, De Chirico solo per fare alcuni nomi. Un pittore da riscoprire, da celebrare per la sua capacità, partendo dalla tradizione livornese, di rapportarsi con la grande pittura figurativa del secolo scorso”. “Ogni anno – dice il responsabile marketing di Castagneto Banca 1910 Angelo Scuri – ci impegniamo in un percorso volto a realizzare almeno due mostre d’arte, intesa su più fronti: pittura, fotografia, scultura etc…. Come banca locale questo forte rapporto con la cittadinanza, che ci segue sempre in modo affettuoso, è fondamentale. Noi cerchiamo di coltivarlo trasmettendo dei valori attraverso la cultura”. “Con questa banca – aggiunge la presidente di Fondazione Livorno – Arte e Cultura Olimpia Vaccari – abbiamo in comune la proiezione di cultura sul territorio e lo dimostriamo spesso sostenendoci a vicenda. Ho conosciuto March personalmente, anche se ero piccola, un pittore che mi avvicina quindi ad esperienze vissute, momenti di una grande stagione della storia. I nostri pittori li abbiamo sempre trattati con provincialismo, ma mostre come questa, dimostrano quanto abbiano lasciato un’importante traccia di scuola a livello italiano”. L’esposizione è visitabile gratuitamente dal lunedì al sabato dalle 16 alle 18, esclusivamente su appuntamento da concordare all’indirizzo [email protected]. Il vernissage è fissato per sabato 15 aprile a partire dalle 16.

