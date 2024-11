Arte, mostra personale di Luca Bini

Luca Bini, livornese doc, esprime la sua vena artistica nelle vesti di illustratore e interprete, e attraverso tempere e pennelli, attribuisce forma e colore alla realtà percepita, in modo del tutto personalissimo.

Di ritorno da Atene dove ha esposto recentemente nell’area della Plaka, con buon successo, ritiene di promuovere una mostra anche nella sua città, Livorno. Il suo concetto di base è quello di invitare, attraverso un’espressione pittorica, a studiare l’infinita pluralità degli angoli di osservazione relativamente alle esperienze umane.

Il prossimo appuntamento sarà quindi a Livorno, da martedì 3 a venerdì 6 dicembre, dove Luca Bini esporrà le sue opere presso “Stone Restaurant” scali delle Ancore 6, dalle 19 fino a chiusura, in concomitanza con altri eventi (contributi musicali live etc.). Il soggetto ricorrente a cui Luca Bini si ispira rappresenta un individuo di cui non è precisato il genere e il cui colore del volto è sempre verde… colore, cromia, strettamente connessa al concept dei suoi lavori.

