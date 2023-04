“Arte & Natura”, 4 eventi dedicati alla bellezza del creato

Protagonisti tre giovani artisti livornesi - la cui attività si basa proprio su tali argomenti - e collaborazioni con varie realtà artistico culturali della città, che hanno ben accolto ben la proposta di partecipazione a "Arte & Natura"

Tra aprile e giugno quattro appuntamenti dedicati alla bellezza della natura, fonte di ispirazione per l’arte, questo il progetto dell’associazione interculturale Arts4All di Livorno per sensibilizzare sui temi del rispetto verso l’ambiente e dei cambiamenti climatici.

Protagonisti tre giovani artisti livornesi – la cui attività si basa proprio su tali argomenti – e collaborazioni con varie realtà artistico culturali della città, che hanno ben accolto ben la proposta di partecipazione a “Arte & Natura”. Il primo evento venerdì 28 aprile dalle 18.30 alle 20, al Mercato in Arte (Mercato delle Vettovaglie, via Buontalenti). Ad esibirsi l’artista Gian Luca Palazzolo “Libicocco” con “Noi siamo bosco”. Esseri umani da cui nascono e si formano piante, fiori, felci, funghi, piccoli boschi di alberi; coreografie di ballerine, i cui movimenti – accompagnati dal sottofondo musicale della chitarra classica – rimandano a quelli delle creature del bosco, per ricordarci che non siamo mai riusciti veramente a recidere il legame con una natura di cui abbiamo sempre fatto e sempre faremo parte.

L’evento è in collaborazione con Mercato in Arte, Extra Factory, Arsnova Scuola di Musica (con l’intervento del chitarrista Giacomo Manfredini), Scuola di danza Dea e Charta Mare. Le opere dell’artista “Libicocco” resteranno esposte fino al 12 maggio in orario di apertura del Mercato delle Vettovaglie.

Secondo appuntamento sabato 6 maggio dalle ore 16 alle 18, con “Sonora vibra plant”. Una collaborazione tra le artiste Martina Tamberi e Aurora Bresci. Ad ospitare la performance sulla musica delle piante, il parco della Villa Maurogordato (via di Monterotondo, 74).

Radici, foglie e cortecce, vibrazioni della linfa che diventano musica. Creature della natura che si muovono tra le piante, ricordandone i movimenti. Un connubio perfetto, l’allestimento itinerante creato dai suoni delle piante (prodotti dallo speciale strumento utilizzato dall’artista Martina Tamberi), le ballerine della Scuola di danza Dea e la musica dell’artista Aurora Bresci. A fare da cornice l’esposizione di alcune opere de “La carne delle piante”, realizzate dall’artista Aurora Bresci e quelle dell’artista Martina Tamberi. Ad accompagnare il pubblico tra un’esibizione e l’altra, alcune letture a tema.

L’evento è in collaborazione con l’associazione Reset Livorno e Scuola di danza Dea.

Ultimi due eventi domenica 28 maggio e 4 giugno dalle 19. Nell’accogliente spazio di Thisintegra (via Monsignor Filippo Ganucci, 3 – quartiere La Venezia) protagoniste varie forme artistiche dedicate alla natura: il percorso delle opere che comprende l’installazione “La carne delle piante” dell’artista Aurora Bresci – una serie di dipinti, stampe ed installazioni che marcano questo rapporto tra la natura e l’essere umano; la proiezione del video di “Sonora Vibra Plant”, ma anche danza, musica e teatro.

L’evento è in collaborazione con Thisintegra, Scuola di danza Dea, Arsnova Scuola di musica, I romanzi di Vanessa Turinelli (con l’intervento dell’attore teatrale Santo Pagano). Le opere dell’artista Aurora Bresci resteranno esposte fino all’11 giugno in orario di apertura di Thisintegra.

Arte & Natura è patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Livorno.

“arts4all – Associazione Interculturale” senza scopo di lucro, nasce nel Novembre 2008 da un’idea di Eva Kosa, ballerina, coreografa, docente di danza classica e contemporanea, diplomata presso Romanian National Ballet School “O. Stroia”,

Cluj-Napoca (Romania). Per la fondazione dell’associazione si è avvalsa della collaborazione di alcuni amici esperti di musica classica e contemporanea, teatro e arti figurative. L’associazione opera nel settore della cultura e dello spettacolo

con i seguenti scopi: incoraggiare lo scambio culturale tra vari paesi del mondo; promuovere la diffusione, la produzione, la ricerca e la didattica nel campo della danza, musica, teatro, belle arti e fotografia. Favorisce l’incontro tra diversi

linguaggi espressivi, attraverso le modalità della rappresentazione scenica, degli stages di formazione, dei servizi di animazione culturale;offre, infine, a committenti pubblici o privati personale qualificato allo svolgimento delle attività sopraindicate.

www.arts-4all.com

Instagram @arts4all.italy – www.instagram.com/arts4all.italy/

Facebook @Arts4all – www.facebook.com/arts4all.italy

Mail [email protected]

