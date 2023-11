“Arte nel Calice” alla Melograno Art Gallery

Nuovo appuntamento della serie "Arte nel Calice". Sabato 4 novembre, alle 18, la Melograno Art Gallery dedica le vetrine alle artiste livornesi Alessia Bernardeschi e Mary Cappiello.

La serata inaugurale sarà animata da Enoturistica , una realtà livornese che racconta il mondo del vino con eventi e degustazioni tra arte e natura. Simone Nannipieri questa volta ci offrirà un lambrusco delle Cantine Paltrinieri accompagnato da prodotti degli esercenti del Mercato delle Vettovaglie. Il vernissage è a ingresso libero e gratuito

Alessia Bernardeschi – Nata a Livorno, Alessia si è dedicata con passione e rigore allo studio della figura e del volto femminile. Il suo tratto elegante e distinto rende le sue opere raffinate e incisive. Caratterizzate dall’utilizzo del bianco e nero come base fondamentale, talvolta si ammantano di colore. Usato raramente, il colore assume la valenza di spalla, non di protagonista, e contribuisce a creare effetti di forte contrasto, esaltando i tratti marcati dei volti. Nella serie che sarà presentata al ‘Tonda Party Alessia i volti, dai volumi realizzati con semplici tratti di pastello, emergono da sfondi piatti che richiamano carte da parati. Le opere di Alessia acquistano così una forte personalità, trasmettendo emozioni intense e profonde.

Mary Cappiello – Mary Cappiello è nata e vive a Livorno. Pittrice, si dedica anche con successo alla difficile arte dell’incisione. Realizza composizioni astratte, con una predilezione per i colori tenui in tutte le sfumature del verde, del giallo e del rosa. La sua tecnica parte da una base di gesso, posta su un cartoncino, sulla quale poi utilizza pastelli, acrilici e tecniche miste. I colori sono accostati con grande eleganza, perfettamente bilanciati nelle diverse tonalità, in una molteplicità di effetti visivi e cromatici. Ne risulta un’espressione di armonia e equilibrio, creata attraverso una miriade di sfumature delicate e vibranti. I colori metallici e iridescenti aggiungono ulteriore profondità e dinamicità alle opere, conferendo un aspetto quasi magico.

Arte nel Calice con Enoturistica

Alessia Bernardeschi e Mary Cappiello

4 – 10 novembre 2023

Vernissage sabato 4 novembre ore 18

La mostra sarà aperta fino alle ore 13 di venerdì 10 novembre

Orario: 10/12.30 e 17/20. Tutti i giorni, domeniche comprese. Chiusi il lunedì mattina

