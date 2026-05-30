Arte. Opening: Dario Ballantini in Enigmi esistenziali
Galleria Fidanda presenta Enigmi Esistenziali mostra personale di Dario Ballantini (1964) che sarà inaugurata in Via Vecchia Aurelia 672 a Castiglioncello, venerdì 12 giugno 2026 alle 18
Galleria Fidanda presenta Enigmi Esistenziali mostra personale di Dario Ballantini (1964) che sarà inaugurata in Via Vecchia Aurelia 672 a Castiglioncello, venerdì 12 giugno 2026 alle 18.
Artista poliedrico, noto al grande pubblico anche per la sua attività teatrale e televisiva, Ballantini porta a Castiglioncello un ciclo di opere che esplorano i territori più profondi e inquieti dell’esperienza umana.
Le opere in mostra si muovono tra visione e introspezione: volti sospesi, figure deformate e presenze enigmatiche diventano metafore delle tensioni interiori che attraversano l’esistenza. Ogni lavoro invita la spettatrice e lo spettatore a confrontarsi con interrogativi universali, senza offrire risposte definitive, ma aprendo spazi di riflessione e coinvolgimento emotivo.
La mostra è visitabile fino a sabato 1 agosto 2026.
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