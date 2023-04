Arte. Ristori, dai tattoo alla pittura con “Di anime salve e altre solitudini”

Un altro atteso appuntamento negli spazi di EXTRA Factory a Livorno per l’inaugurazione di venerdì 14 aprile 2023 alle 18 della mostra personale di Enrico Ristori al suo debutto come pittore dopo una carriera da tatuatore: “Di anime salve e altre solitudini”.

Il punto di vista di Enrico Ristori.

Testo del Maestro Mario Ferrante

«… non c’è nessuno capace di tanta serietà quanto un bambino che gioca! E un vocato all’arte vive l’impegno di conservare con molta cura il fanciullo che è in lui. E si fa beffa del tempo. Questo pensiero accompagna la mia produzione da molti anni e non ha mai smesso di procurarmi stupore felice nell’osservare tanti artisti che vivono con me la bottega. La vicenda artistica di Enrico Ristori conferma fedelmente questa situazione. Lui che ha lambito per decenni la creatività pittorica – della quale è ricco – dedicandosi con eccellenza all’arte del tatuaggio , ha infine rotto gli argini del disegno descrittivo , per accettare la sfida di una realtà parallela estrapolata dal suo ricchissimo mondo interiore. Nelle sue creazioni, soprattutto bambini e adolescenti vivono in atmosfere apparentemente reali e si ribellano al ruolo comodo di un’estetica banale per sfidare l’osservatore, invitandolo ad una introspezione profonda. In questo modo egli utilizza la chiave narrativa di ogni scena con giocosità schietta ma che non manca di rimandi e sottotitoli in analisi psicologiche tutt’altro che semplici. Il suo punto di vista è dal basso : quello che utilizza un bambino nell’osservare il mondo degli adulti, ma lo fa con un rigore che non lascia niente alla casualità. Ed è con questa cifra che Enrico Ristori raggiunge la capacità di guidarci nel suo mondo incantato con l’anima di un fanciullo che strizza l’occhio al mondo dei “grandi”…»

Extra Factory, via della Pina d’Oro, 2 LIVORNO 14-29 aprile 2023 ingresso libero

Mostra aperta tutti i giorni con orario 9.30-12.30 e 17.00-20.00 Domenica apertura pomeridiana, martedì giorno di riposo.

Per ulteriori informazioni [email protected]

