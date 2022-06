Artedanza. In Fortezza Vecchia ecco “Performing Summer”

Sarà ancora la danza la protagonista assoluta per una sera in Fortezza Vecchia: venerdì 1 luglio alle 21,30, sul palco della Piazza della Cisterna, all’ombra del Mastio di Matilde, si potrà nuovamente assaporare lo spettacolo fatto di coreografie, di giochi luce, di tanta musica, di tutto ciò, sostanzialmente, che per due anni è venuto a mancare causa pandemia.

A presentarsi venerdì dinanzi al pubblico della Fortezza Vecchia, dopo tre giorni di esibizioni di ben 19 scuole labroniche, saranno gli allievi della scuola Artedanza di Valeria Delfino. Lo spettacolo “Performing Summer” costituirà come negli anni pre-Covid una sorta di “versione estiva” del saggio di fine anno presentato dalla prestigiosa accademia al teatro Goldoni a metà giugno. Sarà un appuntamento in cui si intersecheranno balletti di ogni stile coreografico, dal classico all’hip-hop al moderno ed al contemporaneo, accompagnato da brani e colonne sonore che hanno fatto la storia della musica internazionale, con pezzi anche recitati e con la partecipazione di allievi di ogni età e livello, dal principianti al professionista. Le coreografie saranno di Valeria Delfino, di Francesca Gianni, Lisa Anselmi e Laurent Minatchy. Tra le altre, in scaletta ci saranno anche tante coreografie che nei mesi scorsi sono state presentate e premiate in concorsi prestigiosi in teatri e accademie, nell’ambito dei quali le ballerine di ArteDanza hanno dimostrato ottimi livelli di preparazione, vinto borse di studio e partecipazione a progetti importanti di respiro nazionale.

Per assistere alla serata di Artedanza si potrà accedere in Fortezza Vecchia dal Varco Fortezza, oppure dal ponte mobile di Piazza del Pamiglione. È già attiva la prevendita dei biglietti presso il Fortezza-Bar, in orario 9-12 16-19. La biglietteria serale nel giorno dello spettacolo aprirà alle 20,15.

